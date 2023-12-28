快訊

註冊率剩15.7%…高苑科大轉型在即 下學期將改名「台鋼科大」

超開心！最後一期威力彩頭獎槓龜 這位二獎得主獨得2.4億元

史上次慘！11月壽險業爆虧664億 全年恐失守千億大關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女跟男友輕旅行怕肉肉身材露餡 網安慰：妳算瘦了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友要跟男友去2天1夜的輕旅行，對自己身材很沒自信的她，怕男友看到自己肉肉的身材時，會嫌棄她。示意圖／ingimage
女網友要跟男友去2天1夜的輕旅行，對自己身材很沒自信的她，怕男友看到自己肉肉的身材時，會嫌棄她。示意圖／ingimage

有一位女網友下個月就要跟男友去2天1夜的輕旅行，而且還是第一次出遊，對自己身材很沒自信的她，在Dcard貼文發問，要怎麼消除下腹部的脂肪和大腿根部的贅肉，因為怕男友看到自己肉肉的身材時，會嫌棄她。網友們看完貼文後，有人直接建議她多稱讚自己，「看著鏡子稱讚自己，要更多發自內心喜歡自己」。

原PO文中一開始就表明，自己161公分高、54公斤重，一周運動3至4天，但一直對身材很沒有自信，因為下腹部一整圈脂肪和大腿根部肉肉的部分，怎麼運動都瘦不下去。平常會穿寬鬆一點外衣，遮掩一下身材，下個月要跟男友去輕旅行，也是首次對他袒裎相見，深怕肉肉身材讓他失望，真不知要怎麼解決？

女性網友們看完貼文後，紛紛留言回應安撫原PO別想太多，「妳算瘦了」、「不會的，別擔心！妳就是正常人的體態」、「很健康，我覺得身材不差，穠纖合度」、「已經很瘦了，不要跟自己的身材過不去，健康才是最重要的唷」。有人勸她往正向思考，「自然就好，看起來很健康，肚子也還好，稍微運動一下，比例會更好」、「不用這麼焦慮，相信在愛妳的人眼裡，妳就是獨一無二的」、「女生下腹有點小肚子是很正常的，那是為了保護妳的子宮」。

更有人建議幾種改變的方式，「內衣、褲穿一套，更整體會比較好看；擦自己喜歡的乳液，心情會更好，男友也會喜歡；看著鏡子稱讚自己，要更多發自內心喜歡自己，自己有自信還是最重要的」。

Dcard

相關新聞

公公、小叔拒幫拍攝生產過程 新手媽氣哭：面子比我生命重要

不少民眾在得知自己懷孕後，都十分期待著寶寶的到來。有一名新手媽媽在「匿名3公社」表示，自己在生產時，因老公與家人剛好不在身邊，且婆婆和小姑身體狀況不方便，便想麻煩公公及小叔「幫忙拍攝生產過程」卻遭對方拒絕，讓她怒批「面子居然比我生命還重要」。

女跟男友輕旅行怕肉肉身材露餡 網安慰：妳算瘦了

有一位女網友下個月就要跟男友去2天1夜的輕旅行，而且還是第一次出遊，對自己身材很沒自信的她，在Dcard上貼文發問，要怎麼消除下腹部的脂肪和大腿根部的贅肉，因為怕男友看到自己肉肉的身材時，會嫌棄她。網友們看完貼文後，有人直接建議她多稱讚自己，「看著鏡子稱讚自己，要更多發自內心喜歡自己」。

【觀石錄】駱以軍／玩味

說一個好笑的小事，幾年前，我的臉書後台尚未被封印的時光，有一天我收到一個簡訊，說請我代言廣告一個日本生技公司（我記憶中是...

【自學學什麼】諶淑婷／下課時間

小孩有去學校的日子，我一定會問：「下課做了些什麼？」兒子會從第一堂下課開始細數，早自習結束的下課不能真的下課，因為只有五...

太偏心！人妻失寵委屈喊「真後悔生小孩」 引大批苦主共鳴

俗語說「阿嬤疼孫，天經地義」，不少長輩都十分疼愛自己孫女、孫子。不過，有女網友在Dcard上表示，自從她生了女兒後，自己的爸媽變得越來越偏心，只要孫女一哭就會罵身為媽媽的她，讓她忍不住訴苦「真後悔生小孩」。

媳婦與公婆同住「有義務幫忙拜拜」？ 網看法兩極：叫老公來拜

不少家庭會遵從傳統習俗，不論過年過節、平日都會祭拜祖先，不過日前有媳婦疑惑，她沒有拜拜習慣，但「跟公婆住一起的話，有義務要幫忙拜拜嗎？」對此，網友看法不一，有人認為「住一起的話可以幫忙拜一下」，也有人直言「自己祖先自己拜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。