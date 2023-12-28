女跟男友輕旅行怕肉肉身材露餡 網安慰：妳算瘦了

有一位女網友下個月就要跟男友去2天1夜的輕旅行，而且還是第一次出遊，對自己身材很沒自信的她，在Dcard上貼文發問，要怎麼消除下腹部的脂肪和大腿根部的贅肉，因為怕男友看到自己肉肉的身材時，會嫌棄她。網友們看完貼文後，有人直接建議她多稱讚自己，「看著鏡子稱讚自己，要更多發自內心喜歡自己」。

原PO文中一開始就表明，自己161公分高、54公斤重，一周運動3至4天，但一直對身材很沒有自信，因為下腹部一整圈脂肪和大腿根部肉肉的部分，怎麼運動都瘦不下去。平常會穿寬鬆一點外衣，遮掩一下身材，下個月要跟男友去輕旅行，也是首次對他袒裎相見，深怕肉肉身材讓他失望，真不知要怎麼解決？

女性網友們看完貼文後，紛紛留言回應安撫原PO別想太多，「妳算瘦了」、「不會的，別擔心！妳就是正常人的體態」、「很健康，我覺得身材不差，穠纖合度」、「已經很瘦了，不要跟自己的身材過不去，健康才是最重要的唷」。有人勸她往正向思考，「自然就好，看起來很健康，肚子也還好，稍微運動一下，比例會更好」、「不用這麼焦慮，相信在愛妳的人眼裡，妳就是獨一無二的」、「女生下腹有點小肚子是很正常的，那是為了保護妳的子宮」。

更有人建議幾種改變的方式，「內衣、褲穿一套，更整體會比較好看；擦自己喜歡的乳液，心情會更好，男友也會喜歡；看著鏡子稱讚自己，要更多發自內心喜歡自己，自己有自信還是最重要的」。