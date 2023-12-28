太偏心！人妻失寵委屈喊「真後悔生小孩」 引大批苦主共鳴

俗語說「阿嬤疼孫，天經地義」，不少長輩都十分疼愛自己孫女、孫子。不過，有女網友在Dcard上表示，自從她生了女兒後，自己的爸媽變得越來越偏心，只要孫女一哭就會罵身為媽媽的她，讓她忍不住訴苦「真後悔生小孩」。

原PO透露，她在去年生了一位女兒，看著孩子深受爸媽的疼愛，讓她非常開心。不過她卻漸漸發現，自己的爸媽在孫女出生後變得很偏心，連對她的態度也有了轉變，平時還會因為孫女哭而責備她。

原PO說明，雖然女兒目前才一歲，但似乎知道自己很受寵，只要阿公阿嬤在就會故意假哭、撒嬌，害她經常被罵。她表示，雖然自己知道一歲的孩子是無心的，卻總會有種被陷害的感覺，委屈直言「生了小孩後我失寵了，我真後悔生小孩」。

貼文底下，部分苦主也分享過去的經歷，「我懂妳的感受，我姊姊也是常常因為姪子被我爸罵、被我媽唸」、「我甚至不是因為自己的小孩被罵…我顧我姪子顧到被我爸媽罵到哭，我爸媽就是寵孫子的那種」、「我姪子也是從小演戲演到現在，我懂妳的心情，但長輩都這樣，明明知道小孩在演戲還要那邊配合他們」。

還有許多過來人建議原PO，應以強硬的態度向爸媽表示立場，「我媽因為女兒哭而罵我，然後被我教育回去，從此尊重我自行教養女兒，除非她單獨跟孫女在一起，她才會用她的方式」、「這時候真的要比媽媽兇了，如果是我的狀況，我也會比我媽兇」、「我會反擊，不然以後小孩很難教，會有靠山」、「我家也是喔～但這種情況下最好教育孩子，否則以後孩子會恃寵而驕，拿阿公阿嬤當擋箭牌」。

之後，原PO也在留言區補充，她曾向媽媽強調女兒只是在假哭，對方卻強調「才一歲的孩子怎麼會演戲」。她說明，自己其實久久才回娘家一次，但因為失寵及經常被罵而感到不適，才決定發文尋求建議。