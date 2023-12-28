幫煮午餐、公公1句實情引導火線 媳婦遭婆婆重賞巴掌結局逆轉

好意煮飯菜給公婆吃，卻換來無情對待！一名媳婦哭訴近日因為婆婆要複診，結束後婆婆說不想吃外食，她便直接在公婆住處為兩老料理午餐，順便也裝了一些飯菜要帶回去給老公吃，要離開的時候卻被婆婆重重賞了一巴掌，只因公公說了一句「媳婦煮的飯菜真好吃」惹怒婆婆。

這名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文說，老公重感冒不能帶婆婆去複診，因此就由她帶公公婆婆去醫院，複診完之後她就在兩老住處料理午餐，正當她裝完飯菜要帶回去家時，婆婆叫住她並賞巴掌，她愣了一下，問了原因才知道是公公稱讚她手藝好，引起婆婆不快。

一回到家，老公看到她臉上紅印及哭紅的眼睛，馬上衝到公婆家理論，回來後對她說「老婆~對不起，我沒有保護好妳，以後老人家的事情，我都自己處理，我沒空就我弟弟他們處理。」

原po說當下其實她心情是怒火中燒，但是不能還手，也不能頂嘴，因為會害她自己的父母被罵，父母可沒教對長輩動手，所以她只好忍，她也安慰自己說還好老公是神隊友。

貼文曝光後不少人留言支持她，「妳應該報警驗傷提告」、「這就是媳婦的難處，做太多還被打被嫌，都不做就被唸」、「我會直接打回去欸！連我爸媽我阿公阿嬤都沒有賞過我巴掌」、「妳婆婆真恐怖」、「婆婆是醋桶」、「好抓馬(drama)的婆婆」、「這種情況怕什麼父母被說話？到底要為了這種莫名其妙的面子忍受多少委屈啊？」

還有人說「妳公公之後有說什麼嗎？始作俑者是公公，不用出面嗎？」原po也回應，「他自己打電話給我爸媽，跟我爸媽道歉」，娘家嫂嫂進一步透露，原po的哥哥會帶爸媽去公公婆婆那邊，還叫她跟老公快去，「妳知道媽媽的脾氣，平常人人好，但是動她的家人，是她不允許的，也叫妳老公皮繃緊一點。」