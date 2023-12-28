煮菜到洗碗全包辦！過年婆家全家族擠過來 她崩潰：為何不去餐廳吃？

過年將近，許多家庭開始訂年菜或準備採買年菜食材，準備一家人團圓過節。不過日前有位媳婦抱怨，婆家空間不夠，所以整個家族都會去她們夫妻家吃團圓飯，而且還要求她要準備飲料、零食、水果，婆家的人吃完就走人，也不會幫忙收拾，讓她崩潰直呼「為什麼不去外面餐廳吃飯？」

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」指出，快要過年了，因為婆家沒有地方可以容納全部家人，所以大家都會到她們家吃團圓飯，總共有公婆、大伯全家、小叔全家、她與老公13人。她抱怨「來吃飯就算了，我還要準備飲料、零食、水果給大家吃，而且他們吃完就拍拍屁股走人，我卻要一個人整理飯桌、洗碗、拖地」，令原PO崩潰直呼「真的很討厭過年吃團圓飯，為何不去外面餐廳吃飯啊？」

對此，網友建議「妳就直接訂餐廳，全部去外面吃，然後叫妳老公付錢就好」、「太辛苦了吧，妳就自己回娘家吃飯算了」、「直接拒絕他們吧，大家一起出錢去外面吃就好，怎麼好意思麻煩別人？」、「怎麼辦？跟我家一模一樣，他們還狡辯說『妳家廚房我不敢動』」、「我都直接一人出國，幫忙訂年菜就好」、「為什麼妳老公不幫忙？」、「大家公吃公開一起付錢買單，以後就鳥獸散了，如果真的要來你家吃，就全部用免洗餐具，買那種餐桌的拋棄式桌套，吃完一次打包丟垃圾桶，叫老公去丟垃圾」。