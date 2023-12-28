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很多人離婚「現在很難白頭偕老了？」 過來人曝2點更重要：不一定是壞事

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友身邊很多長輩和鄰居都離婚了，於是他好奇，「現在是不是很難白頭偕老了？」。示意圖／ingimage
有網友身邊很多長輩和鄰居都離婚了，於是他好奇，「現在是不是很難白頭偕老了？」。示意圖／ingimage

現代社會不少單身族或婚後離婚的狀況，近年也不少娛樂圈名人離婚，和以前一定要結婚的傳統觀念截然不同。一名網友表示，身邊很多長輩和鄰居都離婚了，於是好奇，「現在是不是很難白頭偕老了？」，有過來人認為，學習經營關係和雙方價值觀相同比較重要。

一名網友在PTT「男女版」發文，他身邊不少長輩、鄰居都離婚了，現在不少情侶都不婚不生，就算結婚也有可能會離婚，他表示，自己運氣很好，父母都60幾歲了感情依然很好，他也好奇，面對爸媽的離婚，大家是否會感到衝突與矛盾，他想身邊的朋友或多或少可能有人離婚，像是臉書超久沒跟新照片或是報喜不報憂。

原po也表示，幾年前他曾經問過類似的問題，有不少人都因為有小孩而忍著，以前的人好像比現在更會忍，可是他認識的長輩也不少離婚的，有些甚至還有3個小孩，於是想問問網友們，「大家身邊離婚的多嗎？」、「當今這個社會，要白頭偕老是否是一件非常困難的事情？」。

網友紛紛表示，「能遇到相處一輩子的人，真的非常困難」、「離婚很平常，願意相伴到人生最後的，就要好好祝福」、「很多沒離婚的過的也沒很好，學著經營關係很重要」、「還有很多不離的也只是撐著，跟離婚沒什麼兩樣」、「能走到最後的，倒不一定是多合，而是很有耐心和認定彼此的兩個人，只要一方放棄就是結束了，喜歡很容易，擅長經營關係的人很少」、「大家都不想委屈了自己，那就只能一個人了」、「許多人用一輩子在適應一個不適合的人」、「所以，也不需要對於結婚過於焦慮，價值觀不合，沒幾年就離婚了，處心積慮找到伴結婚，最後這結果沒子女離婚也就算了，有子女也是牽扯不清，其實比起錢，兩邊的價值觀更重要」。

有網友則表示，老一輩比較少離婚的原因，「離婚也不一定不好啊，以前的年代很多不能說是白頭偕老，而應該是忍辱偷生吧」、「上一代離婚少，很多是因為害怕社會眼光或是有經濟壓力，所以不離婚。我的父執輩幾乎沒有離婚的，但是真的幸福快樂的其實也不多。能幸福快樂的白頭到老才有意義，否則很多只是互相折磨而已」、「所以在這個時代，結婚不一定是好事，離婚也不一定是壞事，真的不用被傳統框架限制住」、「老一輩不一定是為了愛情，更多是柴米油鹽，加上老一輩女性較難在社會生存，只能被迫當家庭婦女」。

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現代社會不少單身族或婚後離婚的狀況，近年也不少娛樂圈名人離婚，和以前一定要結婚的傳統觀念截然不同。一名網友表示，身邊很多長輩和鄰居都離婚了，於是好奇，「現在是不是很難白頭偕老了？」，引起不少網友熱烈討論。

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