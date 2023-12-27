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陸女曝與台男交往5大內情！中國網友見「1習慣」傻爆眼狂喊：接受不了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸女網友分享和台灣男生交往的5件真相，詳情曝光後引發熱議。 示意圖，非新聞當事者／ingimage
大陸女網友分享和台灣男生交往的5件真相，詳情曝光後引發熱議。 示意圖，非新聞當事者／ingimage

情侶交往常因生活背景及環境的不同，或多或少皆會產生價值觀的差異性。一名中國大陸女生跟台灣先生結婚15年，分享跟台灣男生交往後發現的五大真相，內容曝光引起討論。其中一項台灣人習慣的交往期間AA制讓大陸網友們都無法接受，並評論說「情侶分這麼清楚的話不如單著吧」。

大陸女網友在小紅書發文表示，台灣年輕人交往期間大多數採AA制，常見都是各出各的。她強調，AA制是因雙方有能力可負擔自己的費用，當然大方請客的也有，還有的AA制不大一樣，可能這次是對方請客，下回則換自己出錢，AA制就是不希望給對方帶來困擾，而且一直被請客壓力也很大。

從情侶走到婚姻，台灣的聘金嫁妝都是夫妻倆存起來供將來使用，但目前有越來越多年輕人選擇簡單登記就好，雙方通常便不會提出聘金，就是單純的成家，長輩們也不太會有異議。

世代差異也顯示出催婚催生的壓力跟以前不一樣了，新一代90後的人們已經漸漸的從趕緊找人嫁了，進化成「不一定要結婚，一個人也可以活得很好」，長輩們也都逐漸接受這樣的覺醒，只要孩子快樂就好。

發文的大陸女網友認為，台灣男生大都比較溫和，對於女友或老婆的容忍度也滿高，但也有部分人較沒擔當，屬於偏媽寶類型的。此外，台灣雙薪家庭非常普遍，若對象不是特別富有，生完孩子就得回到職場，台灣的女生絕大部分都是工作、育嬰、家務自己去平衡，能在家當家庭主婦的是極少數。

她透露自己認識老公初期很大方，不會要妳付錢，但她都還是會主動補貼對方，她認為分攤是因為平等，男人的錢也不是大風刮來的，女人在享樂的過程中為自己的快樂買單，這並非是什麼羞恥的事情。

貼文曝光後，很多大陸網友都不認同交往期間要求AA制，「台灣女生大部份都不能接受AA的男友吧...我自己也沒遇過說要AA的，朋友間才會AA，情侶分這麼清楚的話不如單著吧」、「從沒碰過要AA的男友耶，1有確定嗎？」然而也有人反駁說，「我身邊的反而都喜歡AA，覺得大家生活都有壓力不能只讓男生出錢。」

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