婚後想「婆家和娘家輪流住」她曝3優點 過來人：有點距離又可互相照顧

房價居高不下，不少情侶結婚後若沒有買房會選擇住家裡或在外租屋。一名網友表示，她和男友兩邊的家都是透天，工作也偏自由再加上有「3項優點」，因此婚後想要婆家和娘家輪流住，於是想問問大家，「是否有人試過這種做法？」。

一名網友在Dcard「結婚版」發文，她和男友婚後想要輪流住婆家和娘家，雙方家都是住透天、距離不遠，再加上他們工作都偏自由，於是決定手牽手輪流住對方家，他也認為這麼做有「3項優點」，第一可省錢，第二他們都是獨生子女，因此輪流住可陪伴爸媽，三來長輩較能將心比心，善待孩子的伴侶，於是想問問大家的想法，「婚後夫妻輪流住婆家和娘家好嗎？」。

網友紛紛表示，「雙親如果沒問題，其實這樣不錯欸，另一個考量點是你們的作息或是生活習慣跟各自父母的會不會互相影響」、「輪流沒有不行啊，只是你很多東西都要買兩份很麻煩」、「父母當然是比較想看到自己的小孩，你們會輪流雙方父母也是很不錯」、「家長沒問題的話感覺很不錯啊」、「沒有孩子前都沒問題，有孩子之後會比較不方便兩邊跑」、「如果錢還不夠買房的話，是一個不錯的選擇，至少不用租房，然後存錢買房」。

有網友則認為，「我是不願意啦～連跟自己爸媽住都會吵了，還去住婆家…會建議結婚真的搬出來比較好，況且你們兩家都住不遠，常常找時間回去探望父母就好，住一起真的容易衍生一些問題」、「如果住不遠，建議各自回家陪自己的父母」。

有網友則分享自身經歷，「我和老公目前就是這樣（等預售屋交屋中），一起去婆婆家住/一起回娘家住，我自己放假時絕對是回自己娘家，偶爾也會獨立的各回各的家」、「我和老公家住蠻近的，就是偶爾住婆家偶爾住娘家，兩邊都保有自己的房間，即便現在有孩子也是如此，雙方長輩也都蠻習慣我們這樣子的，也不會過問要住多久或是什麼時候回來」、「我是每天都在娘家活動，晚上回婆家休息，休假沒出去玩的話就整天在婆家～」、「我也是這樣～主要是要托嬰住娘家比較方便，就變假日夫妻了」、「結婚6年，小孩兩個，結婚至今都是這樣，平日帶著小孩住娘家，週末跟先生回婆家住，覺得挺不錯的，有點距離又可以互相照顧」。