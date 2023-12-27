快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

沒出半毛錢！夫妻買房婆婆要求小姑也掛名 網放大絕：這些人全加好了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為夫妻買房示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為夫妻買房示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

買房是人生大事，到底掛誰的名字？一般來說，通常是掛在出錢的人名下。有位人妻抱怨新房快要交屋，但婆婆居然要求他們，讓沒出錢的小姑竟然也要掛名新房，引起網友熱烈討論。

原po在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享，說她和老公合資買房，明年就要交屋了，婆婆卻說希望登記時，能讓沒出錢的小姑一起掛名，人妻無奈問，「該如何讓婆婆知難而退，又不傷和氣呢？」

對於婆婆無理要求，網友看傻，「她都好意思提了，你不好意思傷和氣？」、「跟婆婆說，如果要登記小姑的名字，那娘家的父母兄弟姐妹也都要一併登記」、「也把娘家人加上...可能加完這房子持有人20-30個」、「快趁這機會傷和氣啊！傷了才不會一堆人往你家蹭，天大的好機會啊」、「經驗談，怕傷和氣，只會讓人吃夠夠」、「基本上只要妳不聽婆婆的話就已經會傷和氣了，所以別考慮傷不傷和氣這事」。

網友直指問題在老公「老公這麼沒用嗎？不會說不能嗎？」、「這個問題應該你老公處理⋯⋯他自己的媽他自己去得罪」、「誰的媽媽誰去處理啊」。

網友建議算清楚，「登記完成告訴她來不及了」、「讓小姑付之後的貸款，不然婆婆也可以付一半，愛寫幾個就可以寫幾個」、「就照原計劃只寫妳們兩夫妻的名就好她說她的，妳做妳的，不用反駁不用吵架」、「直接問那小姑要幫我們負擔多少錢呢？」、「可以喔！條件是婆婆住的房子也得加上媳婦的名字」。

買房 小姑 婆婆

延伸閱讀

婆婆要她除夕初一回娘家「媽卻說不行」 網獻各種對策

人妻短影音刷到丈夫和其他女子婚照！驚揭另外有2妻3孩轉賬2千萬

人妻屬性+1！貝莉莓聖誕夜被求婚成功 甜喊：該幫約會君取新綽號了

最新離婚見解出爐！人妻外遇想斷絕婚姻關係 最高法院逆轉判准了

相關新聞

【觀石錄】駱以軍／玩味

說一個好笑的小事，幾年前，我的臉書後台尚未被封印的時光，有一天我收到一個簡訊，說請我代言廣告一個日本生技公司（我記憶中是...

【自學學什麼】諶淑婷／下課時間

小孩有去學校的日子，我一定會問：「下課做了些什麼？」兒子會從第一堂下課開始細數，早自習結束的下課不能真的下課，因為只有五...

沒出半毛錢！夫妻買房婆婆要求小姑也掛名 網放大絕：這些人全加好了

買房是人生大事，到底掛誰的名字？一般來說，通常是掛在出錢的人名下。有位人妻抱怨新房快要交屋，但婆婆居然指定沒出錢的小姑竟然也要掛名，引起網友熱烈討論。

婆婆要她除夕初一回娘家「媽卻說不行」 網獻各種對策

隨著過年的腳步愈來愈接近，許多人會回家吃團圓飯，而傳統習俗上，夫妻結婚之後，一般都是媳婦留在婆家吃年夜飯。...

交往3年女友拒過夜「媽說不行」他心寒 過來人建議：主要看年紀

有些家庭觀念比較保守，希望孩子婚後才能和另一半過夜和同居。一名網友和女友交往三年多，但只要他想要和女友單獨出去玩過夜就會被對方拒絕，於是想問問網友們，「大家是怎麼看待這件事？」。

她驚見公公煮湯時「習慣動作」 崩潰喊：以後不敢喝了

你煮湯時，也會先試吃口味，確認調味沒問題才端上桌嗎？一名女網友日前在網路上發文，抱怨自己的公公在煮湯時會拿湯勺試鹹度，嚐完後會將該湯勺放回湯鍋，親眼目睹這動作後，讓她再也不敢喝長輩煮的湯。貼文曝光後，引起不少網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。