沒出半毛錢！夫妻買房婆婆要求小姑也掛名 網放大絕：這些人全加好了

買房是人生大事，到底掛誰的名字？一般來說，通常是掛在出錢的人名下。有位人妻抱怨新房快要交屋，但婆婆居然要求他們，讓沒出錢的小姑竟然也要掛名新房，引起網友熱烈討論。

原po在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享，說她和老公合資買房，明年就要交屋了，婆婆卻說希望登記時，能讓沒出錢的小姑一起掛名，人妻無奈問，「該如何讓婆婆知難而退，又不傷和氣呢？」

對於婆婆無理要求，網友看傻，「她都好意思提了，你不好意思傷和氣？」、「跟婆婆說，如果要登記小姑的名字，那娘家的父母兄弟姐妹也都要一併登記」、「也把娘家人加上...可能加完這房子持有人20-30個」、「快趁這機會傷和氣啊！傷了才不會一堆人往你家蹭，天大的好機會啊」、「經驗談，怕傷和氣，只會讓人吃夠夠」、「基本上只要妳不聽婆婆的話就已經會傷和氣了，所以別考慮傷不傷和氣這事」。

網友直指問題在老公「老公這麼沒用嗎？不會說不能嗎？」、「這個問題應該你老公處理⋯⋯他自己的媽他自己去得罪」、「誰的媽媽誰去處理啊」。

網友建議算清楚，「登記完成告訴她來不及了」、「讓小姑付之後的貸款，不然婆婆也可以付一半，愛寫幾個就可以寫幾個」、「就照原計劃只寫妳們兩夫妻的名就好她說她的，妳做妳的，不用反駁不用吵架」、「直接問那小姑要幫我們負擔多少錢呢？」、「可以喔！條件是婆婆住的房子也得加上媳婦的名字」。