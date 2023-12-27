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婆婆要她除夕初一回娘家「媽卻說不行」 網獻各種對策

聯合新聞網／ 綜合報導
傳統習俗上，除夕的團圓飯都是媳婦要留在婆家和長輩們吃飯。 示意圖／ingimage
傳統習俗上，除夕的團圓飯都是媳婦要留在婆家和長輩們吃飯。 示意圖／ingimage

隨著過年的腳步愈來愈接近，許多人會回家吃團圓飯，而傳統習俗上，夫妻結婚之後，一般都是媳婦留在婆家吃年夜飯。一名剛結婚不久的人妻就在Dcard發文表示，婆婆與小姑都跟她講，今年除夕跟初一可以和老公一起回娘家吃飯，初二小姑回來大家再團圓吃飯就好。

人妻回家跟媽媽說婆婆的看法，媽媽卻堅決說不行，認為對婆家會不好意思，依照禮俗應該要去男方家吃團圓飯，人妻發文問說，「想請問各位人妻們都怎麼說服媽媽？」

文章底下有不少網友獻出對策，有人說那就跟媽媽說要安排旅遊囉，因為婆婆也說除夕初一不用回婆家，媽媽也不希望回去娘家吃飯，不如出去玩；還有人建議過年照樣回去娘家，幾年過去婆家沒說什麼，媽媽就自然能放心，或是把跟婆婆的對話紀錄，截圖給媽媽看。

「大家都這麼做你不這樣做會很奇怪，長輩很容易在意這種事」、「我覺得媽媽可能是擔心違反傳統，婆家會對妳不好，妳說是婆婆的意思，她也會說或許人家心裡不是這樣想」、「請問妳做了妳媽會怎麼把妳趕出去？要拿一桶水潑妳出去嗎？」

其他人也分享自身經驗表示，「我爸說什麼除夕回娘家會害父母折壽，不准我除夕出現」、「我阿嬤說除夕在娘家睡過夜的話就可以初一在娘家，如果是初一的一早才從外面踏進娘家就不行」、「我去年也發生過，所以我直接出現在我家了。」

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