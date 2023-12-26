老公車藏不明鑰匙！她開門傻眼全是「1類用品」 聖誕節崩潰逃娘家

許多人相信夫妻之間需要互相坦承，才能培養信任。一名女網友就抱怨，自己和老公有個共同帳戶，這兩年發現對方存款越來越少，還時常加班，但覺得老公舉動不像是出軌。直到某天，她在老公車上發現一支不明鑰匙，前往上面地址查看，竟是間藏有整套電競設備的套房，她崩潰怒喊「這樣欺騙，我真的不知道還能不能走下去了」。

一名女網友以「老公居然隱瞞我這麼久」為題，在匿名公社發文表示，自己和老公結婚快4年，日子過得算小康，兩人擔心未來可能會發生急需用錢的狀況，所以有一個共同帳戶，裡面金錢增減都會收到通知。一開始兩人都會固定存錢，結婚半年後老公存的金額減少一些，但也沒有過問，直到近兩年來對方加班次數變多，存款卻越來越少，原PO這才開始感到奇怪。

原PO指出，自己沒有在老公身上發現出軌徵兆，例如身上有香水味或長頭髮、手機不給看，或是突然熱愛健身等，所以仍然相信對方。不過近日原PO臨時開老公的車輛出門，突然在車裡看見單獨1支的神祕鑰匙，貼紙上附註地址並非自己的家，查看行車紀錄器，才知道老公加班的去處，其實是家裡附近一棟大樓。她按照地址前往，打開門後大吃一驚，「是一間套房，裡面沒有金屋藏嬌，是整套電競設備，一台遊戲機、大電視、一張大沙發，櫃子裡有一些零食跟幾件他的簡單衣服」。

原PO頓時崩潰打電話罵人，不滿老公瞞著她在外面租房，也不敢想像這段婚姻是否充滿欺騙，「我生氣的是他一直瞞著我，他做任何決定我都一直支持他，我做任何重要的決定我也都跟他說、跟他商量，他一直跟我道歉，我跟他說我不知道我有沒有辦法原諒你，於是我先回了娘家，這是結婚以來第一次沒有我老公的聖誕節，心裡好難過」。

對此，網友們回應：「我不相信妳沒唸過他」、「你們就2個人而已，他還想有獨處的時間，覺得應該不是單純他的問題」、「人都是不滿足的，老公只是喜歡玩遊戲真的已經很好了，這樣都能讓妳不開心到回娘家？」、「妳老公就是想要有獨處的空間，也不想要妳的打擾，而且他沒有偷吃餒？這點事情妳就不要戳破嘛！」、「需要獨處的時間跟空間，這是任何正常人類都會有的心態，即使結了婚也是需要有自己的時間空間。欺騙固然不對，但妳也要換個角度想想，為什麼他要這樣子瞞著妳？」

但也有人認為，「放生吧！」、「欺騙跟隱瞞，都是無法一起長久走下去的因素」、「坎過不去就財產對分離一離吧」、「他隱瞞了妳確實不對，罵也罵了，該過去就讓它過去，不然你們倆怎麼走下去？離婚也是一種方式，但妳放得下嗎？」、「這樣也蠻怪的，什麼邏輯？看妳心裡的那道坎過不過的去」。