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餓鬼聽到聲音會來…婆婆糾正「洗筷子不可滾動搓洗」媳婦聽了嚇到吃手手

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

大家平常都是怎麼洗筷子的呢？日前有一名媳婦發文表示，洗筷子時被婆婆糾正不可「雙手來回滾動搓洗餓鬼聽到聲音會來家裡」，引發網友熱議。

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，有一天飯後，她正在專心洗碗筷時，婆婆陰陰的站在她身後，說「洗筷子不要雙手來回滾動搓洗，餓鬼聽到聲音會來家裡」，讓她嚇得不知該不該再繼續洗下去。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「什麼歪理，天啊！」、「蛤？這又是哪招？」、「叫她親自示範，怎麼不用雙手？」、「回她，媽你比較了解那你來洗」、「真討厭、不然叫她自己洗」、「跟婆婆說招財神的方式，就是婆婆多洗碗，少說話」、「喔！好的！轉手交給她，洗手、轉身，客廳看電視」。

有網友也表示不解「蛤？我都這樣洗欸」、「那不然筷子怎麼洗？」、「不然要怎麼洗、一根一根搓洗嗎？」、「笑死，不用手搓，難不成用腳？」、「內衣也不能用搓的，不然會有不速鬼」、「妳婆婆好好的一個人，怎麼搞得像是隻背後靈」」、「跟他說，餓鬼好像已經在我後面了」。

婆婆 媳婦 洗筷子 搓洗 餓鬼

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