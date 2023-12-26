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公婆金婚宴她因懷孕出血缺席 婆婆一句辛苦了送上「1厚禮」秒淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻表示，自己雖然懷孕缺席公婆金婚宴，然而婆婆不但替她外帶好吃的餐點，還包給她裝有很厚一疊現金的紅包，對她說聲「辛苦了」。 示意圖／Ingimage
一名人妻表示，自己雖然懷孕缺席公婆金婚宴，然而婆婆不但替她外帶好吃的餐點，還包給她裝有很厚一疊現金的紅包，對她說聲「辛苦了」。 示意圖／Ingimage

男女共結家庭後，長輩期盼遇到處得來的媳婦，同樣的許多女性也希望可以有疼愛自己的公婆。一名人妻表示，自己懷孕身體反覆出血，因此無法出席公婆結婚50周年紀念。想不到婆婆不但替她外帶好吃的餐點，還包給她裝有很厚一疊現金的紅包，羨煞眾人。

該名人妻在Dcard寫道，日前公婆舉辦金婚宴，但是自己懷孕身體狀況不穩定無法參加。婆婆得知後，認為由於已經事先向餐廳訂位，因此堅持要原PO點一些想吃的菜做外帶，再由原PO的先生取餐回家享用。

原PO聽從婆婆的建議並且照做後，才下意識想起原本公婆是訂一家粵菜餐廳來慶祝結婚紀念日，不過由於原PO曾說很喜歡吃某家日式餐廳的料理，因此公婆特地為了自己換餐廳，「難怪婆婆堅持一定要我們點餐」。

原PO說，老公外出取餐回家後，拿出一個裝有很厚現金的紅包，轉達婆婆的心意表示「媽媽說你最近辛苦了，去買自己想要的東西」，讓原PO瞬間紅了眼眶，忍不住跳起來。

原PO坦言，自己的確嫁了一個好老公，公婆知道自己是獨生女，且爸媽已經離婚，平常需要兩邊分開探望，因此春節不必回婆家過年，「回家陪爸爸媽媽」。原PO說，婆婆曾表示年輕時自己的婆婆都給媳婦很大的自由，讓她們可以自在做自己，所以現在也要用同樣的方式來對待兒子娶回家的媳婦。

不少網友看完原PO的故事，紛紛認為「改餐廳這件事真的蠻感動的」、「好棒的婆婆，不會情勒自己的兒子與媳婦，給媳婦非常大的空間，我的婆婆也是一個非常好的婆婆，未來我也會效仿他給孩子完全的自由空間」、「好棒，感覺對方家是很有愛也大方的人」、「一定是原PO也很好，所以周遭都出現如此棒的人們」、「建議妳也能夠表示一些感謝，他們結婚五十周年子女沒到，至少也要有禮物卡片表達尊敬」。更有媳婦羨慕說「好棒的公婆，我孕吐，加上對特定的食物反胃，我公婆都知道，但每次回婆家吃，我婆婆整桌的菜都是我會反胃的菜，還問我為啥不吃」、「我公婆不要跟我們小家庭要錢，我就要偷笑了」。

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