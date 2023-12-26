前妻嫌他賺太少二度外遇 退伍軍人現況曝光「薪資大勝還有4間房」

一名退伍軍人發文表示，十幾年前妻子嫌他當兵賺得少，二度戴他綠帽，兩人婚姻因此破局。現在對方跟著當時的外遇對象、薪水凍漲十幾年的小主管辛苦工作、照顧小孩，反觀自己已經退伍享清福，讓他直呼真是「三十年河東，三十年河西，莫看少年窮。」

原PO 24日在臉書社團《匿名2公社》發文分享，他是一名軍校畢業的職業軍人，15歲就和母親一起背房貸買兩間公寓，畢業後任期為六年，在89年、22歲時升任上士並結婚，月薪約3萬5，結婚三年後上士三級，月薪約4萬1。那時面臨退伍或是繼續留營的抉擇，他傾向退伍，但因為老婆抱怨他錢賺不多，不但要繳房貸還老是不在家，讓她自己顧小孩，所以原PO也有些猶豫。

只是沒想到在抉擇出來前，老婆就跟著外遇對象跑了，是她公司的小主管，「領班、組長之類的，現在退伍才知道，那根本就是公司裡最小的主管，月薪好像4萬多，家裡有房子」，而且原PO說，他先前就已經抓包老婆偷吃過，沒想到原諒後又二犯，後來離婚不到半年，就聽說對方生了一個男孩，「真靠X，等於她懷著別人的小孩還跟我上床！」

原PO表示，離婚的這十幾年來，他們都沒聯絡，只有兒子還留著媽媽的臉書好友，結果最近兒子與媽媽相約吃飯，回來後兒子一直在看手機，說媽媽過得不怎麼好，這時原PO才看了前妻的一些貼文，內容大概是前妻抱怨工作、顧小孩很累，經濟壓力大，老公薪水才4萬多，跟公婆同住又買不起房子搬不出去。

原PO也吐槽，「她現在老公十幾年前賺4萬多，現在還是4萬多，真會混！」反觀自己，離婚前月薪4萬1不但要扣掉房貸1萬，其它全讓前妻使用，每年還有10多萬的年終給前妻花，等於她不必上班，買的房子自己住；但現在，原PO離婚後薪水從4萬一路到退伍時快7萬，月退+18％領4萬2，找了個8小時超輕鬆的工作月領3萬3，加起來一個月7萬5左右，而且房子十多年來已經有4間，目前公告價加起來約價值4千萬。

原PO表示，現在很感激前妻，如果不是她外遇跟人跑，當時他就真的直接退伍了，現在也許拚死拚活也賺不到7萬，更不用說買這麼多房子，還增值到數千萬，「三十年河東，三十年河西，莫看少年窮」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「只能說是你的前妻的現世報，很好，做好你自己」、「當軍人的一開始總是不怎麼樣，甚至有時還會被人嫌到好像比領基本工資還要差，辛苦過了，現在結果了，等於是風水輪流轉，要低調好好享受這得來不易的果實，畢竟不是每個人都熬得過來的」、「很棒啊！不會因為離婚而過的死去活來，日子反而過得更好」、「你最後面應該補一句，還不趕緊加入國軍，幫忙打廣告？」