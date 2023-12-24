快訊

南韓冬天不關水龍頭「好浪費」？ 原因曝光：台灣高山也會

預售屋低樓層沒車位！她苦惱是否買頂樓 網見1點勸逃：這才是大問題

賴清德萬里老家鄰居發給社會公開信 「到底要把我們逼到哪裡？」

婆婆辦十幾個臉書帳號只為了這件事 人妻怒：我一點自由都沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳相處如何拿捏平衡，是不少人都想學會的課題。示意圖，圖片來源／Ingimage。
婆媳相處如何拿捏平衡，是不少人都想學會的課題。示意圖，圖片來源／Ingimage。

婆媳相處如何拿捏平衡，是不少人都想學會的課題。而隨著網路發達，人人都使用社群平台的時代，一名女網友抱怨，婆婆竟開了十幾個臉書（FB）帳號加她好友，因為原PO始終沒按確認，對方還當著老公的面提出質疑。貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，真的不懂婆婆為什麼要辦十幾個FB帳號來加她好友、追蹤她，「一個不同意，難不成第十個就會同意嗎？根本不想跟她是好友啊！」她續指，婆婆還故意在老公面前問她，為什麼不確認好友，FB不是好友越多越好嗎？搞到連老公都來關心自己為何不加婆婆，讓原PO氣到罵髒話：「他X的，我連這點自由都沒有了嗎？」

對此，網友紛紛表示，「這婆婆真忙」、「她可能是妳的粉絲，要追蹤妳的行程」、「其實我就是婆婆的分身之十一，我正在看著妳」、「原來不止我封鎖婆婆」、「婆婆可以去經營網軍，開分身大王耶」、「我婆婆也是，來一個我封一個」、「我的FB只用來給親媽看的行蹤而已，真正隱私的都在IG」。

另外有網友建議，「可以設定不能被搜尋的，我之前有設定過，搜名字跟帳號都搜不到，但現在不知道還有沒有這功能」、「妳就確認好友，然後把她設成限制好友，對方就看不到妳的動態了，只是妳要辛苦一點，每次發文時都要特別去設定」、「那妳也辦一個小號＋婆婆啊」。

婆婆 隱私 網路 社群

延伸閱讀

南韓5歲萌女娃逛台灣大賣場 1舉動融化眾人心：天使小孩

預售屋低樓層沒車位！她苦惱是否買頂樓 網見1點勸逃：這才是大問題

好市多「罪惡甜點」引爆話題 會員搶買：大人小孩都愛

不會投資！高中生笑她「比阿公還不如」 網友推薦1投組：多頭漲勢猛

相關新聞

婆婆辦十幾個臉書帳號只為了這件事 人妻怒：我一點自由都沒有

婆媳相處如何拿捏平衡，是不少人都想學會的課題。而隨著網路發達，人人都使用社群平台的時代，一名女網友抱怨，婆婆竟開了十幾個臉書（FB）帳號加她好友，因為原PO始終沒按確認，對方還當著老公的面提出質疑。貼文曝光後，也引起網友熱議。

【我見我思】余薇／逍遙自在有時盡，未雨綢繆須及時

她是家中獨生女，從小承受了父母滿滿的愛，她也一路表現優異，堪稱學霸。從知名大學畢業，出國留學，取得碩士學位，回台就業。因...

【心情點滴】柯幸玫／夏日健康札記

夏日悠長，九月的太陽依然光澤流燦。室內強力運轉的冷氣，阻絕了熾烈的暑熱，側躺在診療床上的她，卻覺背脊微微發汗。護理師在她...

陳珮珊／初判

「只有這張初判表嗎？」讀完抬頭問警察。「是。」瞬間，腦中像飛入大量蚊蚋，齊齊拍響翅膀。拎起紙，我轉身走出警局，天空飄起雨...

【話題徵文：別人簡單我困難】阿峰／說話，易乎？

有人曾說，當他面對群眾講話時，手中的麥克風遠比工作時的扳手沉重許多。這話讓天生拙於言辭的我太有共鳴了。我從小就內向、害羞...

【生活進行式】曾彥菁／老鼠滾輪

「慕強」心態，一路從愛情延伸，蔓延在我整個人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。