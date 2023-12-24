婆婆辦十幾個臉書帳號只為了這件事 人妻怒：我一點自由都沒有

婆媳相處如何拿捏平衡，是不少人都想學會的課題。而隨著網路發達，人人都使用社群平台的時代，一名女網友抱怨，婆婆竟開了十幾個臉書（FB）帳號加她好友，因為原PO始終沒按確認，對方還當著老公的面提出質疑。貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，真的不懂婆婆為什麼要辦十幾個FB帳號來加她好友、追蹤她，「一個不同意，難不成第十個就會同意嗎？根本不想跟她是好友啊！」她續指，婆婆還故意在老公面前問她，為什麼不確認好友，FB不是好友越多越好嗎？搞到連老公都來關心自己為何不加婆婆，讓原PO氣到罵髒話：「他X的，我連這點自由都沒有了嗎？」

對此，網友紛紛表示，「這婆婆真忙」、「她可能是妳的粉絲，要追蹤妳的行程」、「其實我就是婆婆的分身之十一，我正在看著妳」、「原來不止我封鎖婆婆」、「婆婆可以去經營網軍，開分身大王耶」、「我婆婆也是，來一個我封一個」、「我的FB只用來給親媽看的行蹤而已，真正隱私的都在IG」。

另外有網友建議，「可以設定不能被搜尋的，我之前有設定過，搜名字跟帳號都搜不到，但現在不知道還有沒有這功能」、「妳就確認好友，然後把她設成限制好友，對方就看不到妳的動態了，只是妳要辛苦一點，每次發文時都要特別去設定」、「那妳也辦一個小號＋婆婆啊」。