公婆得知媳婦懷女兒大嘆「男的比較好」 老公回酸1句話引全場叫好

雖然時代在進步，但不少長輩還是有著「重男輕女」的傳統觀念，有一名懷孕的女網友就透露公婆知道她肚中胎兒的性別是女生後，竟然感到失望，讓她老公忍不住回酸爸媽一句話，引起全場一片叫好。

這名懷有身孕的女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文表示，最近揭曉了肚中胎兒的性別是女生後，公婆竟然覺得「生男的比較好」，讓她聽了相當無言，而老公這時跳出來力挺她，回嗆他爸媽一句話「我們家是有皇位要繼承嗎？沒有就不要煩」，讓公婆聽了頓時閉嘴。

不少過來人力挺原PO夫妻，「女兒好！男生皮的要命」、「什麼年代了，還在生男比較好」、「又一個皇親國戚！那種一定要生兒子的陋習是什麼時候才會改掉啊？女兒才是寶」、「跟我老公一樣，聽到是女兒超級開心」、「這年代還有人想生男生喔？我朋友一堆在性別趴聽到老婆肚子裡的是男生馬上大哭」、「我兩個女兒欸，我都覺得女兒好」、「男女都好，重男輕女、重女輕男，這種觀念真的很古板，現在不想生的多的是，所以要生就阿彌陀佛了」。

還有人大讚原PO老公是神隊友「『有皇位要繼承嗎？』妳隊友是神隊友」、「隊友給力按個讚！這年頭生女兒『娶』一個半子回家，生兒子準備『嫁』出去」、「終於有正常隊友了」、「有神隊友就是讚」、「有這樣的另一半可以放心很多」、「恭喜獲得好老公」。