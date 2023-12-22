爸媽介紹高考公務員「斯文有禮」 她卻因1理由拒絕交往

以往公務員是許多人嚮往的「鐵飯碗」，但隨著時代變遷，民眾的觀念也稍有不同，公務員已不再是人人追求的職業。一名網友透露爸媽介紹一位高考公務員給妹妹認識，但卻因為1理由讓妹妹斷然拒絕，貼文一出引起眾人爭議。

這名網友在Dcard以「公務員是不是很窮啊？」為題發文，他說妹妹是做行政相關的工作，月薪大約35K，而爸媽介紹的這位男生則是高考公務員，斯文有禮貌，照理來說條件還算不錯，但妹妹卻毅然拒絕，並表示還沒有結婚的打算。原PO說這名男生長相不差，又是高考公務員很穩定，家裡不複雜也沒有欠債，不懂為何妹妹想要拒絕。

他私下詢問原因，妹妹透露她覺得公務員太窮酸，如果結婚的話，她基本上不可能當全職家庭主婦，一定還得要去工作，這樣根本就沒有意義，「除非醫生或高薪工程師之類的，不然我根本不想結婚」。妹妹擔心爸媽會生氣，還要原PO不要講出去，他一開始聽了很傻眼，但後來想想還真的這樣，原本以為妹妹沒有人生規劃，現在突然覺得她還挺聰明的。

原PO說依家裡的狀況，即使自己和妹妹都是單身，都能過得很爽。他說自己也是公務員，現在終於明白為什麼不好找對象，原來就是窮，因此奉勸台灣男生要好好努力當上高薪工程師或司法官之類的，不然一般公務員其實對女生而言實在沒有保障。

貼文引起眾人的怒火，「聽起來結婚就是為了錢…女生結婚不能讓自己生活更舒適乾脆單身，台男找不到對象就是錢不夠養女生，到底憑什麼都是男生要努力付出？」、「公務員的起薪跟穩定調薪比很多私人企業都好了」、「笑死，你妹有什麼可以讓醫生工程師願意選擇她的？有夢最美，希望相隨」、「好像這年頭薪水越低的講話越大聲耶」、「我如果又高又帥有錢又有車有房，為何要選妳？」、「說說她有什麼條件，認為人家會選她？」、「哪來的優越感啊，笑死」。

但也有網友認同原PO妹妹的看法，「說實話一般公務員都還蠻窮的」、「這篇超真實，剛剛跟公司三年年資的小菜鳥吃飯，也聊到人家每任男朋友都是醫師、律師、工程師，完全看不上公務員等級的收入」、「小弟我就是國營企業員工，嚴格來說還比多數公務員好一點。可以往回頭去去看近十幾年的平均薪資、最低工資、物價、房價，對比公務員的薪資增長速度，公務員真的是一直在實質減薪，這些還不包含其他被砍的福利，真的爛的要死」、「要看什麼層級的公務員。我孩子的生父是基層公務員，一個月實領40K，我是工程師薪水比他多11K，除非有辦法當到高級公務員，不然我不建議找公務員組織家庭」。