媽心累！8月孩尿全身濕「一天換衣5、6次」 原因曝光眾人怒：婆婆管太多

婆媳同住，如果價值觀、教養方式、生活習慣不同，且無法達成共識，可能成為吵架導火線。一名女子抱怨，婆婆為了訓練自己8個月大的小孩坐小馬桶，不讓他使用尿布，卻導致孩子一天就要換5丶6件衣物，因為常常不小心尿到全身溼。一票網友見狀，紛紛安慰「願妳早日存到錢搬出」、「辛苦妳了！和習慣不同的人住真的很痛苦」。

一名女網友今（21）日於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆為了幫兒子省錢，在老大6個月的時候就急著要幫他戒尿布，很自豪得說自己幫幾個外孫1歲前都戒掉了，並嘲諷她「哪像老大2歲還在包，浪費多少尿布錢」。原PO指出，現在老二才8個月，婆婆就開始不包尿布，想訓練坐小馬桶，有天下班回到家，發現孩子一天換到5丶6件衣褲，而且全部沒洗被丟進廁所，後來才從老公口中得知，是婆婆沒讓小孩包尿布，直接將人抱去坐小馬桶。

原PO坦言覺得心累，「才8個月什麼都還不會表達，連走路都還不會，他怎麼知道什麼叫尿尿？他能控制嗎？就不能讓小孩順其自然嗎？而且現在已經是冬天了，為什麼要讓他尿到全身溼？」她認為婆媳之間衛生習慣、生活習慣完全大不同，日子過得很痛苦，也透露想要自己帶小孩，但還需要時間存錢才能搬出去，「因為豬隊友已經表明他不會搬，他要跟父母住」。

貼文曝光後，許多網友感到共鳴，「跟我婆婆一樣，真不知道她哪來的自信，覺得小孩不足1歲可以不用包尿布」、「我婆婆也是這樣，但孩子尿我就請她換，順便請她洗，因為是她不讓孩子包尿布的，我無法接受只出嘴卻要我善後」、「妳婆婆怎麼跟我婆婆那麼像呀！？我家屁孩剛出生還在加護病房的保溫箱，婆婆就要求護理師要訓練戒尿布」。

也有不少網友直言，「婆婆也管太多」、「傻眼，戒尿布也太早了吧，辛苦妳了！和習慣不同的人住真的很痛苦，希望妳可以趕快如願搬出去」、「衛生習慣、生活作息有很多差異住一起真的困擾」、「不方便評論戒尿布時間的對錯，每個小孩能力都不一樣，但冬天戒真的很難」、「妳一定得從自己先搬出去，事情才會有改變」。