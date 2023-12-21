他說當台灣女生真的很可憐！ 網批太假：明明很大男人主義

有一位男網友在Dcard以「當台灣女生真的很可憐」為題，幫台灣女生發聲，貼文中以學生時期、女性當兵、平常生活和女性月事等四個角度舉例，替台灣女生爭取權利，力陳大男人主義對女性不公平對待。貼文內容引起網友們的熱議，不過有人直批原PO說，「你太假了，明明很大男人主義」。

原PO文中一開頭就說，都已經要2024年了，怎麼還有這些對女性錯誤觀念的男生，覺得他們很可悲。他表示因男女生在生理上差異性，力氣比男生小、跑1600公尺時間也比較久，搬不動重物、跑不完1600公尺就被說是花瓶。台灣生育率倒數第一也怪女生，是她們的錯，原PO激動的說「女性並不是生小孩的工具好嗎？」

原PO接著提到AA制，現在的女生很少要男生出錢了，房貸也是公平分擔，因為是房屋共有人，怎麼可能不分擔？我認識的所有女生出門根本不會要男生出錢，甚至還會搶先幫忙付。原PO更大聲疾呼，「收起那沒用的大男人主義，尊重女性，女性才會同樣尊重你」。最後原PO要男生去體會一下女性每月月事來時的身體疼痛和不適感，希望對她們多點關心跟包容。

網友們看完貼文內容後，有人並不領情，批評指出「但你文中還是充滿著大男人主義」、「網路上仇女很多沒錯，但你太假了，明明很大男人主義，還是你也吃父權自助餐？」

針對男女跑步的差異性，有任職警察的人質疑說，「基本上我們警察訓練男女都是一樣的項目，只差在規定秒數不同而已，我也很好奇為什麼求學階段關於跑步男生會比女生多一倍」、「當兵的部分應該要有改革，不然其實有完整的訓練制度，我很支持男女皆兵應該都去體驗看看」。

不過還是有人感謝原PO仗義直言，「謝謝你暖男，願意替女性講話」，也有人附和原PO觀點，「我的交友圈從來沒出現過這樣的女性，房貸頭期基本上都AA制」、「男生較強壯，很多事本來就應該由男生來承擔才合理，我很鄙視男生整天抱怨女生，像懦夫一樣」、「月經的部分好同意，我每次月經來前就開始不舒服」。