不舉20年不治療…教師為了女學生「重振雄風」 妻揪1點控訴不倫戀

這男人怎對得起守候自己20年的妻子！臺灣1名高中教師因工作關係和妻子分居兩地，竟愛上自己的女學生，2022年女學生畢業後2人開始交往，女學生甚至搬進其住所。元配發現丈夫和不明女子出遊後，有次到丈夫高雄住所查看，即發現大量女性用品及女學生的大頭照，惟其丈夫已患性功能障礙20年，一直不進行治療，沒料到出軌後竟然主動去打男性荷爾蒙疑想「重振雄風」。元配懷疑丈夫和女學生有性關係發展婚外情，一氣下將2人告上法院。

案情指，楊姓高中教師和湯姓元配於2002年結婚，育有一子，他們因工作關係分別居於台中及高雄，孩子跟母親住。楊男2019年時在高雄某高中任教，愛上廖性女學生，並展開猛烈追求。湯婦發現2022年9月起，丈夫和不明女子來往、包括牽手和出遊等；她前往丈夫居所查看，發現大批不屬於她的女性用品，還有1張女高中生的大頭照、藥單收據等。

湯婦其後對丈夫展開調查，發現相中女子的姓廖女生是丈夫教過的學生，當時已畢業，2人外出時舉動親暱，廖女孩還會幫丈夫訂日用品。湯婦認為兩人有婚外情，侵害其配偶權，向他們索償60萬台幣。

湯婦在庭上控訴，指丈夫婚後長期有性功能障礙，但未曾尋求治療，她於2022年10月發現丈夫到醫院注射男性荷爾蒙，還在屋內顯眼處貼上了補充男性荷爾蒙的注意事項，但她和丈夫沒發生性行為，質疑丈夫和女學生有性關係。

楊男解釋自己和女學生從未發生過性行為，又指妻子提出的證據證明不了他和女學生有性關係，他是因為攝護腺肥大才要打男性荷爾蒙，並非想和女學生性交。

元配質疑丈夫和女學生有性關係。（示意圖／Ingimage）

廖女作證指，老師一直告訴她已離婚且目前單身獨居，她根本不知道對方仍是已婚狀態。2人偶遇後，老師對她展開猛烈追求，她仍在考慮當中，只是曾單獨吃飯、牽手逛街。她也不知道老師正治療性功能障礙，也未曾有性關係，被誤認小三她也是受害人，已決定斬斷關係。

廖女續指，她目前沒有工作，而且是不知情下當小三，認為元配要求的精神撫慰金過高。

法庭查閱湯婦提交的2名被告逛街及出遊的照片，以及其丈夫住所內的女性用品等證據，判斷2人已發展到親密接觸關係，又認為女學生知道老師有家室，2人共同破壞了湯婦的婚姻家庭生活，侵害其配偶權，判2名被告共同賠償30萬台幣。

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文章授權轉載自《香港01》