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婆婆買全家塔位「妳在我正下方」媳婦不爽 網提一點反推：這是投資

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻在網上發文表示，婆婆最近一口氣下訂了多個塔位，甚至還決定好位置，安排原PO在她的正下方。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名人妻在網上發文表示，婆婆最近一口氣下訂了多個塔位，甚至還決定好位置，安排原PO在她的正下方。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

為了不讓晚輩操心煩惱，許多人會在生前早早交代遺囑、購置塔位，將自己的「身後事」安排好。近日一名人妻便發文透露，婆婆最近突然跟她說，自己一口氣下訂了多個塔位，並且還將原PO的位置安排在她下方，讓許多網友傻眼，不過也有網友認為現在塔位不便宜，「這是投資，買起來放在高價賣，可以賺價差」。

原PO近日在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆因為近日著迷於看塔位，所以只要有空就會揪人去看塔。而在幾天前，婆婆還突然告知原PO，自己看了一個寶塔，是風水寶地，所以當場下訂了8個塔位，甚至已經決定好位置，將原PO的塔位安排在她的正下方，讓原PO忍不住在心裡罵了一聲髒話。

貼文引起許多網友討論，不少人直呼原PO婆婆太可怕，過世後也不放過媳婦，「人在就被壓在下面了，往生後還要再被壓在下面」、「真夭壽，連離開人世都還不放過，真的是...」、「真的是把妳綁死死欸」、「塔位是要看生辰八字的，有些座向會不合適，請她關心自己的就好，不用管到海邊了」。

不過也有人認為不需把事看得那麼嚴重，「她幫妳安排，但是不等於妳一定要去住啊！留著當投資，未來賣掉」、「她這是投資，買起來放在高價賣，可以賺價差！」、「我倒覺得，有人準備好不用費心似乎也不錯」、「提早買房的概念，不錯啊！塔位也不便宜耶」、「還好吧，就樓上鄰居不要想太多」、「她住進去就可以賣掉了，或是讓她住她安排給妳的位置也不錯」。

還有網友提醒原PO，怕婆婆是遇到詐騙或違法經營的業者，「塔位好像也有詐騙耶，會不會被騙了」、「很多非政府的塔都是違建，小心被拆了失錢事小，連住的地方都沒了」。

婆婆 媳婦 靈骨塔

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