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青少年性侵事件 3成5是情侶關係

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
根據衛福部統計，12至18歲性侵害通報案件中3成5以上都是男女朋友關係。 （示意圖）圖／Ingimage
根據衛福部統計，12至18歲性侵害通報案件中3成5以上都是男女朋友關係。 （示意圖）圖／Ingimage

情竇初開的年輕人在歡度佳節時常擦槍走火，衛福部統計一一一年性侵害事件，十二至十八歲青少年共三九九八人通報立案，逾五成為現任、前任男女朋友關係；杏陵醫學基金會執行長高松景表示，在青少年性侵案中，以「灰色強暴」最難處理，受害者在半推半就下發生關係，事後才後悔，類似個案就占近七成之多。

「青少年害怕拒絕了對方的性邀約，會破壞彼此關係。」高景松說，性並不一定等於愛，許多受害者當下不知道如何拒絕，怕對方會覺得不被愛，半推半就下發生關係；即使事先約定，但臨場卻不想做愛，就屬於「灰色強暴」。

衛福部統計一一一年性侵害事件，十二至十八歲青少年共三九九八人通報立案，其中一四二二人為男女朋友關係，約占三成五；七二八人為前男女朋友關係，占一成八，兩者加總占比超過五成，其中大部分即是「灰色強暴」。

高景松指出，曾接獲「灰色強暴」投訴個案，一開始雙方約定性愛，但當下女性臨時說「不要」，並以手護住胸部，但男方錯誤解讀，直說「放心我不會嫌妳（胸部）太小。」完事後女方憤而提告。

衛福部 性侵

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