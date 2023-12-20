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揪尪偷吃「小騷貨」曖昧證據！她見對方身分崩潰 網驚：是不是出櫃都出軌了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位人妻表示，自己在偷看老公手機後，竟發現枕邊人和男同事互傳曖昧訊息，原PO的老公甚至稱對方為「小騷貨」，讓她崩潰怒喊：「你有老婆孩子了耶」。情境示意圖。圖／Ingimage
一位人妻表示，自己在偷看老公手機後，竟發現枕邊人和男同事互傳曖昧訊息，原PO的老公甚至稱對方為「小騷貨」，讓她崩潰怒喊：「你有老婆孩子了耶」。情境示意圖。圖／Ingimage

對於已經建立家庭的伴侶，「出軌」更是一道難解的問題。一位人妻表示，自己在偷看老公手機後，竟發現枕邊人和男同事互傳曖昧訊息，原PO的老公甚至稱對方為「小騷貨」，讓她崩潰怒喊：「你有老婆孩子了耶」。貼文一出，引起網友討論，有網友點出原PO老公「偷吃的真相」，也有人笑回「慘了！我朋友都叫我小騷貨」、「不管是不是出櫃，你親愛的老公確定是出軌了」。

一位網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己老公最近行為怪異，總是偷偷看訊息。禁不起好奇心的驅使，某天原PO點開他的手機才發現，原來自己的另一半竟然跟公司的男同事互相關心問候，兩人語句曖昧，「（對方）說記得想我之類的，老公還回說：『小騷貨當然想你啊』」，看到兩人一來一往的撒嬌調情，原PO崩潰大喊：「小騷貨？我親愛的老公，你有老婆孩子了耶，你現在是怎麼回事啊」。

貼文曝光後引起熱議，不少網友猜測原PO老公「偷吃的真相」，並舉出案例，直呼過去有人透過蝦皮、偽裝客服帳號偷腥，要原PO不要這麼快斷定對方的性別，「說不定不是男同事，有可能照片名字是用男同事的，但其實是女同事喔」、「小三的名字儲存男同事的名字，這是偷吃界慣用的方法」、「用蝦皮聊聊都能偷吃了，竟然還相信是男同事，搞不好是女的改男同事名字」、「上次還有個跟中國信託客服互相關心問候的」、「確定是出櫃？有些小三會故意把名字或頭貼換成男的來掩人耳目喔」。

也有男網友笑回，自己也經常對著朋友講出「甜言蜜語」，「有時候跟很好的朋友也會故意這樣回應，你要知道男性好友之間的問候都是充滿惡意髒話的，但是只有超級好朋友才會這樣」、「慘了！我朋友都叫我小騷貨，我老婆是不是應該要擔心一下我們的關係」、「我老公的同事還會直接在我面前牽手然後問我老公有沒有愛他一輩子，LINE裡也會問愛不愛，但真的只是開玩笑的那種，因為那同事我也認識哈哈哈」。

更有人揶揄「什麼年代了，搞不好真是男同事」、「如果真的是男同事，我替妳覺得有點傷心」、「就通吃咩」、「別人家老公是出軌，妳家老公是出櫃」。不過也有網友呼籲原PO，「直接用老公手機打過去問清楚就知道真相了」、「不管是不是出櫃，你親愛的老公確定是出軌了」、「妳也跟老公說小騷貨你在跟誰回訊息呀」。

男同事 老公 老婆 出軌 另一半

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