跨年男友私下約朋友出國 她氣炸喊：我竟是最後一個知道！

聖誕節、跨年將近，許多人揪親友、伴侶一同度過，享受佳節浪漫氣氛。不過日前有位女網友抱怨，今年已經跟男友約好要一起跨年，沒想到男友變掛私下跟朋友約好要出國玩，她還是最後一個得知消息的人，讓她氣炸發文。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她今年跟男友約好一起跨年，假期都排好了，準備安排不錯的行程，結果事後發現「男友已經私下跟朋友約好要出國」，她還是最後一個得知消息的，讓她氣得質問男友「我們不是約好了嗎？」但男友回應「這段時間剛好有機票」，她難過表示「然後我就被男友放鴿子了」。

對此，網友們回應「趕快換一個男友，有機會跟新男友跨年」、「會不會妳也是最後一個知道自己是小三的人？」、「唉，第三者，趕快換人」、「很明顯，他覺得新年應該要有『新希望』」、「分手吧，他對妳完全不尊重」、「妳也趕快約別人出去玩，別傻傻的等他了」、「朋友要搞清楚是男生還女生，感覺滿滿的綠光」、「人家已經要跟他新女朋友跨年放煙火了。醒醒吧」、「跟他分手吧，居然還發文？這樣不分手是要等過年嗎？」、「準備讓他換女友就好」。

還有不少人報名想給約，「直接找我一起過」、「需要陪伴嗎？可以一起跨年唷！」、「你要約我嗎？我有空」、「趕快約朋友，或者約我，我也有空」、「放手吧！出去回來就變款了…我陪妳過」。