快訊

柯文哲反對成立特偵組：主政者更方便操縱 蔡政府司法改革最讓人失望

政見會談違建爭議 賴清德：「老家交公益信託」作為礦工生活紀念館

跨年男友私下約朋友出國 她氣炸喊：我竟是最後一個知道！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友跟男友已約好一起跨年，事後才得知男友變掛，私下已跟朋友約好要出國玩。 示意圖／ingimage
一名女網友跟男友已約好一起跨年，事後才得知男友變掛，私下已跟朋友約好要出國玩。 示意圖／ingimage

聖誕節、跨年將近，許多人揪親友、伴侶一同度過，享受佳節浪漫氣氛。不過日前有位女網友抱怨，今年已經跟男友約好要一起跨年，沒想到男友變掛私下跟朋友約好要出國玩，她還是最後一個得知消息的人，讓她氣炸發文。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她今年跟男友約好一起跨年，假期都排好了，準備安排不錯的行程，結果事後發現「男友已經私下跟朋友約好要出國」，她還是最後一個得知消息的，讓她氣得質問男友「我們不是約好了嗎？」但男友回應「這段時間剛好有機票」，她難過表示「然後我就被男友放鴿子了」。

對此，網友們回應「趕快換一個男友，有機會跟新男友跨年」、「會不會妳也是最後一個知道自己是小三的人？」、「唉，第三者，趕快換人」、「很明顯，他覺得新年應該要有『新希望』」、「分手吧，他對妳完全不尊重」、「妳也趕快約別人出去玩，別傻傻的等他了」、「朋友要搞清楚是男生還女生，感覺滿滿的綠光」、「人家已經要跟他新女朋友跨年放煙火了。醒醒吧」、「跟他分手吧，居然還發文？這樣不分手是要等過年嗎？」、「準備讓他換女友就好」。

還有不少人報名想給約，「直接找我一起過」、「需要陪伴嗎？可以一起跨年唷！」、「你要約我嗎？我有空」、「趕快約朋友，或者約我，我也有空」、「放手吧！出去回來就變款了…我陪妳過」。

男友 跨年 分手 兩性關係

延伸閱讀

火鍋店員全是肌肉男！上身赤裸只圍圍裙 扛女客秀身材拍照

蔡正元指政治人物最怕被消遣 預言「賴皮寮」結局

不怕冷？日女目擊「台灣聖誕老人」送禮 往下身一瞄震驚：在日本很少見

她20萬存銀行被嫌傻！ 男友提議放兩個月「領出來交給他保管」

相關新聞

跨年男友私下約朋友出國 她氣炸喊：我竟是最後一個知道！

聖誕節、跨年將近，許多人揪親友、伴侶一同度過，享受佳節浪漫氣氛。不過日前有位女網友抱怨，今年已經跟男友約好要一起跨年，沒想到男友私下跟朋友約好要出國玩，她還是最後一個得知消息的人，讓她氣炸發文。

老婆待業不願「搬入婆家」 夫想省租屋錢遭罵：沒擔當！

許多夫妻結婚後，為了避免婆媳問題，會選擇搬出來住。不過日前有位網友抱怨，他老婆不想住婆家，於是兩人搬到外面租房子，但老婆待業中，每月房租開銷大，他提議搬回老家住，卻被老婆怒罵「沒擔當」，讓他猶豫「該怎麼處理才好？」

搬出來但過節都要回婆家 媳婦崩潰：怎麼一年這麽多節日？

春節又快到了，許多媳婦都得回婆家圍爐團圓，有些人為此感到相當困擾。有網友抱怨，她跟老公好不容易搬出來住，公婆卻依然三不五時要他們兩人回家吃飯，她崩潰「怎麼一年這麽多節日？為什麼這些節日不用跟娘家過？」

奶爸正夯 新北男性申請育嬰留停人數連3年六都冠軍

男女平權意識抬頭，台灣家庭除女性申請育嬰留職停薪，男性育嬰留停人數近年也逐漸提高，根據勞動部統計，男性申請育嬰留停從20...

抓屁給女友聞被秒分手 他嗆開不起玩笑反遭砲轟噁心

沒有良好的衛生習慣真的會把另一伴給嚇跑！一名男網友交往了同校的女同學，…

第一次約吃飯！妹子掏錢想AA制男方收下了 氣喊「超失望」：真不夠紳士

在社群媒體發達的年代，不少人會選擇透過網路來尋找適合自己的伴侶，然而並非每次約會都能有愉快的結局。一名女網友表示，日前認識了一個不錯的對象，雙方第一次約吃飯，自己主動拿錢出來「男方居然收下」，給她一種不夠紳士的感覺，直呼「真的瞬間冷掉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。