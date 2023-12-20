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老婆待業不願「搬入婆家」 夫想省租屋錢遭罵：沒擔當！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友想搬回老家住省錢，遭老婆罵「沒擔當」。示意圖／Ingimage
一名男網友想搬回老家住省錢，遭老婆罵「沒擔當」。示意圖／Ingimage

許多夫妻結婚後，為了避免婆媳問題，會選擇搬出來住。不過日前有位網友抱怨，他老婆不想住婆家，於是兩人搬到外面租房子，但老婆待業中，每月房租開銷大，他提議搬回老家住，卻被老婆怒罵「沒擔當」，讓他猶豫「該怎麼處理才好？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，他每個月薪水6-7萬左右，老婆想搬出去住，於是他們每個月要花2萬5千元左右繳房租、水電、伙食費，而老婆仍在待業中，讓他壓力很大，為了省錢詢問老婆「要不要搬回老家住？」沒想到卻被老婆罵「你很沒擔當」，這讓他上網求解「該怎麼處理才好呢？」

對此，有一派網友支持原PO「我寧願省錢住家裡」、「娶到這種公主真倒霉」、「老婆不是要同甘共苦嗎？敢搬出去住，就要想到後路啊」、「重點是出在你老婆，不工作只想要享樂，錢都是你在出的，叫她去找工作來分擔」、「她為什麼不去工作？」、「你老婆待業卻說你沒擔當？女生出一張嘴就好嗎？」

另一派網友則挺老婆「你老婆說的沒錯，如果沒能力自己住，當初就不應該結婚，因為你根本沒有養家的能力，只能養活自己」、「婚後本來就不應該住家裡」、「不然乾脆讓女方回娘家住好了，沒錢就單身自己過比較好」、「人都希望有自己的獨立空間，房子買下去比較好」。

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