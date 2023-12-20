抓屁給女友聞被秒分手 他嗆開不起玩笑反遭砲轟噁心

沒有良好的衛生習慣真的會把另一伴給嚇跑！一名男網友交往了同校的女同學，放屁時手握住再拿給對方聞，結果女方氣得提分手，這讓他不禁抱怨說怎麼如此沒肚量又禁不起開玩笑？那乾脆也直接放生她好了。

原po在匿名公社發文說，近期交往了同校一名女生，大概一個月，他放屁時手握住給她聞，沒想到對他來說看似不經意的此舉竟惹怒對方，女方要提分手，男方也不甘示弱認為女方小題大作，開不起小玩笑。

不過從貼文底下留言來看，大多數人一面倒力挺女方，認為原po還是單身好了，「你不要面子，人家要面子，你是當老夫老妻了嗎？」、「元氣彈要老夫老妻的關係才可以用，一下子就用大招，當然會被K.O，年輕人終究是年輕人！」、「才快一個月？以為一年喔？蜜月期沒過直接跳等級被甩剛好吧。」

還有人說「那下次叫你女友月經來擦完衛生紙塞你鼻孔好不好」、「來，我屁放在你鼻孔上讓你聞，你敢閃敢跑敢躲，我先揍你」、「還好分了」、「這招叫香屁握壽司，你沒喊出招式難怪生氣」、「活該沒女朋友」、「原則上你覺得好玩，對方不覺得」、「我只覺得噁心。」