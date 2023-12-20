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搬出來但過節都要回婆家 媳婦崩潰：怎麼一年這麽多節日？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨過節都要回婆家。圖片來源/ingimage
網友抱怨過節都要回婆家。圖片來源/ingimage

春節又快到了，許多媳婦都得回婆家圍爐團圓，有些人為此感到相當困擾。有網友抱怨，她跟老公好不容易搬出來住，公婆卻依然三不五時要他們兩人回家吃飯，她崩潰「怎麼一年這麽多節日？為什麼這些節日不用跟娘家過？」

一名網友在「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，她跟老公終於搬出來自住，但公婆卻依然每個月找理由要跟兩人一起吃飯，包括過年、元宵節、清明節、母親節、端午節、中元節、父親節、中秋節、重陽節、立冬、冬至等等，每個節日都要跟兩人吃飯。

該網友抱怨，連老公、婆婆、公公、姑姑、小叔、小孩生日，都得跟婆家的人一起慶祝，她崩潰「到底煩不煩？怎麼一年這麽多節日？為什麼這些節日不用跟娘家過？」

其他網友卻不挺她，紛紛留言「想看自己兒子不行嗎？以後你們兒子搬出去住，年節都不回家吃飯時，你也是po文靠腰？」、「回家吃飯又不是回家洗碗」、「吃飯不用錢不吃？」、「等你當媽，等小孩不想跟你住了，你就知道」、「回家吃飯錢都省起來了」。

還有人留言「妳就多擔待一點吧，有朝一日妳也會感同身受的」、「可以接受，對孩子來說是好的回憶，也可以多練習社交，習慣節日，畢竟都是自己人」、「有空就回去，沒空就直說，推掉不就好了」。

不過也有人挺她留言「關係不好，當然就不想回去了」、「說已經有其他計畫或者叫老公帶孩子去就好啦，婆婆也會想兒子、孫子，情理之中，有些家庭就喜歡過節，婚前應該就知道了」。

節日 婆婆 媳婦 婆媳紛爭

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