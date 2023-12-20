在社群媒體發達的年代，不少人會選擇透過網路來尋找適合自己的伴侶，然而並非每次約會都能有愉快的結局。一名女網友表示，日前認識了一個不錯的對象，雙方第一次約吃飯，自己主動拿錢出來「男方居然收下」，給她一種不夠紳士的感覺，直呼「真的瞬間冷掉」。

原PO在Dcard發文，稱自己最近在網路上遇到一位覺得還不錯的對象，雙方決定約出來見面，彼此都想看看對方究竟是不是「照騙」。由於初次見面彼此都留下不錯的印象，因此順理成章約下次吃飯，然而吃完飯原PO主動把自己的餐費掏出來，男方「居然收下來了」。原PO十分介意男方「居然沒有說要請客」，此舉讓她「瞬間冷掉」，並且已打算慢慢淡化這段感情。

原PO解釋說，自己並非那種什麼都要男生付錢的女生，她回憶以前跟男友吃飯也有輪流付錢，只不過她覺得男女雙方第一次約吃飯，「男生要展現紳士一面，可以主動說要請客吧」。原PO還說如果當下男方有主動說要請客，「那我絕對是會請他吃下一餐的人」，想不到第一餐都沒主動說要請客，不免感到超級失望。

貼文曝光後，許多網友似乎不太贊成原PO的價值觀，在底下留言提出各自見解，「又一個第一次見面就想行乞的，什麼叫男生約的男生付錢？明明約吃飯應該是彼此討論過，你也答應赴約的啊」、「還是第一次看到用吃飯有沒有請客來當作衡量男生的標準的，請問男生怎麼知道你下次還會找他吃飯或是你下次會回請他？如果沒有的話男生不是虧死」、「他不認識妳為什麼要請妳？確立關係再請妳也不遲呀！妳確定妳是他唯一一位女網友？如果他認識多位女網友，每頓都他請，他不就花太多錢了？」、「照妳這想法，那女生跟一堆男網友第一次見面不就可以蹭很多餐了？男生見一堆女網友不就要被蹭很多餐了？」。

另外有網友建議原PO可以反向操作，「第一次吃飯可以由你請客呀！說不定他下一次會回請你」、「第一次見面，也請你展示你淑女的一面好嗎？你可以主動請客吧」。有人認為「搞不好他比你早失望才收（錢）的」、「那你不要給他（錢）不就好了？給了又不準人收，噁心」、「直接講希望你請客不就可以了，嘴巴動不了嗎？」、「給男生錢是做個樣子（非真心認為自己該出錢），期望男生不會收下，結果不如她所願哈哈哈」。

有男網友回應原PO說，「要是我會請，因為我覺得那小錢，這個女生我又喜歡，當然是願意付出，但妳覺得他該請的想法，我認為不OK，這也跟紳士無關。看看吧！這不就是傳統的一環？妳們女生在爭取一些事情時就會說不應遵循傳統，遇到跟錢有關的問題就會希望遵循傳統」、「一邊提倡女權，行動支持父權」。