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兒女友「從高中住到變媳婦」 婆婆自責寵壞：內衣褲都我洗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆不滿兒媳丟內衣褲給她洗，要求對方搬離自己家。示意圖，圖片來源／ingimage
一名婆婆不滿兒媳丟內衣褲給她洗，要求對方搬離自己家。示意圖，圖片來源／ingimage

婆媳關係是不少人擔心的問題。一名女網友就抱怨，自己出於同情讓兒子當時高一的女朋友住進家裡後，就不太滿意對方的生活習慣，10幾年後兩人結婚，女方不做家事，有天還丟一包內衣褲要求幫忙清洗。女網友的情緒瞬間爆炸，不滿兒子一心向外，同時也感嘆自己把兒媳寵壞了。

一名女網友18日於臉書公開社團「匿名公社」抱怨，兒子高二的時候在網路認識高一的女朋友，沒多久就把她偷偷帶回家過夜。該名女生透露，父母時常吵架、偏心對待哥哥和弟弟，家裡經濟條件也不好，原PO當時出於同情，便同意讓她住下，還會幫忙買早餐、帶她吃好料，不過女生卻將衣服、內衣褲全部丟給她清洗。

原PO表示起初不想計較，直到有一天和父親在客廳裡，發現有水流過來，才得知是女生內衣褲洗完沒脫水，吊在房間門上。原PO叫她自己洗內衣褲，並拿去陽台曬，結果對方直接曬在神明公媽廳面前，「我爸說很難看，我爸常常在唸說她家都沒人嗎？沒人在管嗎？都曬在衣架後面靠外面，叫神明公媽看她的內衣褲」。

原PO指出，兒子跟女友在一起10幾年，有向兒子坦言不喜歡未來兒媳懶惰的習慣，「結果嫁進來家事什麼都不做，連3樓他們在使用的房間廁所也不洗、垃圾也不倒，都是我在做，她的衣服也都丟給我洗，想說同情她不跟她計較，結果很過分，用洗衣網丟一包內衣褲給我洗，一次、兩次不跟她計較，第三次我就跟兒子說」，不過原PO跟兒子抱怨後，反遭對方咆哮稱不知兒媳婦的累。

原PO心寒感嘆，「她累是她家的事，她賺的錢是自己的，10幾年都吃我的用我的，還幫她洗衣服、包飯給她吃，還拿去3樓給她，賺的錢都拿回娘家，我是單親辛苦把兒子養大，結果兒子都沒為我（講話），都為他老婆（講話）。都怪我傻，被她騙說爸媽不疼、沒錢，也怪我自己把他們寵壞，我很生氣就叫他們搬出去」。

貼文發出後，許多網友紛紛回應：「妳的不計較、同情要有底線」、「叫他們搬出去是對的」、「把妳當傭人嗎？兒子也是一樣沒用」、「兒子+媳婦一起搬出去，老婆自己選的自己受，兒子也成年了，爸爸媽媽不必事事鞠躬盡瘁，自己的事自己做」、「早該叫他們搬出去住了，放心吧！老了妳兒子也不會對妳好的」、「妳們繼續同住的問題更多，妳會繼續當老媽子養他們，照顧他們生活起居，然後兒子媳婦也討厭妳」、「千萬不要心軟喔，他們已經成家成年人，讓他們自己承擔一切生活，妳自己自在的過自己的」。

生活習慣 媳婦 婆婆

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