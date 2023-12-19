嫌洗衣機很浪費水！婆家要她用手洗 網勸：離婚吧

以前沒有洗衣機，多是用手洗衣物，離家近的溪邊除了是婆婆媽媽洗衣的地點，也是交換訊息的地方，現在只有少數在外租屋的人，必須去投幣式洗衣店洗衣物外，一般家庭都用自家洗衣機清洗。有一位女網友在「爆料公社」貼文抱怨說，現在科技都進步到AI時代，婆家說會浪費水，不能用洗衣機，衣服要手洗。

原PO文中說，婆家認為洗衣機會浪費水，因此要求用手洗衣服，洗衣機只能用脫水功能，冬天的衣服比較厚重，原PO洗到受不了，就帶著衣服去外面投幣式洗衣、烘衣。日前原PO在投幣式洗衣自助店等衣服洗好烘乾時，婆婆突然跑進店裡邊指邊罵，說「常看我背著一袋東西，就好奇跟蹤我，結果發現我走進洗衣店，大罵我不勤儉」，因旁邊還有其他人在等衣服，一直看著她們，原PO覺得很難堪，當場傷心得哭出來，婆婆被這突如其來的舉動嚇到，有稍微冷靜下來。回家後，原PO看到公公坐在客廳，他說這件事有責備婆婆了，以後洗衣機可放心使用，婆婆坐在旁邊都不講話，公公還說他是一家之主，他說了算！

網友們看完文章後，紛紛留言回應想要知道原PO另一半的反應，「重點是老公的反應是什麼？如果老公不管，就直接離婚吧！」、「相處不開心，可以考慮離婚」，「姻親和夫妻這種關係就是只要一個不爽，馬上可以變成完全沒關係，完全沒必要忍受喔」、「如果很不開心就離婚吧！網友都是勸分不勸合的」、「我以前也是被規定一週只能洗一次衣服，現在已經離婚搬出來，才知道原來自由的空氣可以那麼舒心，拍拍妳，加油」。

也有網友表示疑惑，「什麼年代了，還手洗衣服勒！」、「妳已經嫁過去了，這些人是妳的家人，這樣公審很奇怪」，更有人表示對這位婆婆的行為不敢恭維，「很好奇這位婆婆是幾年級生，成長時代是燒材時期嗎？我家阿嬤民國前出生都不會如此，好恐怖的婆婆」、「還好有公公挺，買一台洗衣機當裝飾品，笑死」、「單純下馬威而已，想要把媳婦壓落底」。