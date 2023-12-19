媳婦把裝潢打掉！婆婆出國回來傻眼「完全沒討論」：真丟父母的臉

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聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題是不少人婚姻中的關卡。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
婆媳問題是不少人婚姻中的關卡。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

如何拿捏婆媳相處之道，對許多人來說是高深的課題，一名婆婆透露，媳婦婚後搬進婆家，想不到對方竟趁自己出國時，把家裡某個地方打掉，包括兒子在內，過程中完全沒人有跟她商量。貼文曝光後，也引發熱議。

這名婆婆在臉書社團《匿名公社》發文指出丈夫早早過世了，大約半年前，26歲的兒子把媳婦娶進家門，剛開始相處感覺還不錯，只感覺這媳婦很伶牙俐齒，喜歡強調自己新時代思想，「怎知竟然在我出國時，把我家裡某地方打掉，也完全沒商量，等我回家看到完全傻眼，什麼都沒被告知，震驚的情緒到現在還沒有辦法平復」。

婆婆抱怨，她不期待養兒防老，也不太干涉孩子的生活，甚至覺得他們可以搬出去住，每天看到媳婦下班回家擺個臭臉，不禁覺得「愛裝公主」、「丟父母的臉」，她也承認自己兒子絕對也有問題，「這些孩子太沒家教，真的讓人傻眼！」

該名婆婆嘆道，「回想兒子從小跟父母都很良性互動，一直以來也不曾做出什麼嚴重的事，我也是初為人婆婆，沒有遇過如此誇張的事情」。她表示，媳婦自從踏進家門後，就開始不停對家裡設置有意見，細節沒辦法詳列，因為實在太多，她也已經盡最大的包容不去指責了。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「讓他們搬出去自立，省得以後房子被賣了都不知道」、「房子是妳的名字還是跟孩子共同擁有？兒子、媳婦不尊重妳，妳何必遷就他們」、「看來妳們婆媳早就出問題了，只是妳覺得妳是個不管他們的婆婆，看妳的發言，也絕非善類，護兒也是一流，深怕自己的兒子被罵，先打預防針」、「我是覺得兒子問題最大，媳婦也有錯，建議妳好好跟兩人談談」、「這就是為什麼很多人就算很老了，也不跟小孩住的原因」。

媳婦 丈夫 家教 小孩 婆媳紛爭

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