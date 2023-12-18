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娘家要求「過年各回各家、抽籤決定姓氏」 網友全挺：要求合理

聯合新聞網／ 綜合報導
一名準婆婆不滿親家提出「過年各回各家、生子抽籤決定姓氏」，但許多網友支持這些條件。示意圖／Ingimage
一名準婆婆不滿親家提出「過年各回各家、生子抽籤決定姓氏」，但許多網友支持這些條件。示意圖／Ingimage

婆媳關係一直是自古難題，但有些夫妻在婚前會講好跟公婆分開住，或者過年回娘家等，避免日後產生紛爭。日前有位準婆婆抱怨，準兒媳的娘家要求簽署「婚前協議，逢年過節各回各家，生子由戶政抽籤決定姓氏」，讓她十分不滿，文章曝光後，許多人則表態支持女方家長。

一名準婆婆在「爆料公社」發文表示，兒子跟女友交往三年，目前論及婚嫁，女方要求兒子簽署婚前協議「女方中正區房產、萬華區店面、桃園藝文區房產、八德區土地廠房、美股、台股、黃金等等都屬於婚前財產」，這點她認為沒問題。

但女方家長要求「逢年過節各自回自己家，生子由戶政抽籤決定姓氏」，原PO不滿表示「我兒子上面有兩個哥哥，一個姊姊，雖然非獨生子，對方女兒是獨生女，但我想到還是覺得不爽」。

文章曝光後，留言一面倒支持女方「女方的要求很聰明也合理」、「很讚啊，本來就該這樣，妳要不爽就自己不爽」、「很公平啊」、「女方財力那麼雄厚，一看就是妳輸了，應該是生的小孩都從母姓」、「婚前財產妳要異議什麼？準惡婆婆來了？」、「感覺要求都很合理」、「這根本未來趨勢，為了避免紛爭，以後逢年過節我也要照辦」、「很高興現代人勇於表態，已婚女人想回娘家很正常，這是夫家給不起的」。

婆婆 婆媳紛爭

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