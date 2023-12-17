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他趁女友上廁所喝光玉米濃湯遭提分手 網不挺：根本沒心

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在Dcard上透露，日前他趁女友上廁所時，將對方的玉米濃湯喝完，沒想到隔天女友竟怒提分手。示意圖／ingimage
網友在Dcard上透露，日前他趁女友上廁所時，將對方的玉米濃湯喝完，沒想到隔天女友竟怒提分手。示意圖／ingimage

情侶在交往時，難免因生活習慣或價值觀不同產生衝突。近日，有網友在Dcard透露，他一直自認與女友感情很好，平時吃東西都會交換著吃。不過日前他趁女友上廁所時，將對方的玉米濃湯喝完，沒想到隔天女友竟怒提分手，讓他非常傻眼。

原PO表示，他一直認為自己和女友感情很好，且兩人已同吃同住半年，平時都會互相交換食物吃，也不會特意算錢。不過他指出，近期自己和女友在某間連鎖速食店點了兩份套餐，期間對方喝了幾口玉米濃湯，將料都吃完後便去上廁所，回來時卻發現湯被喝完，氣得當場爆哭。

原PO透露，當下他有試著安慰女友，提議再買一杯，但對方卻拒絕並回覆「下次要留一點給她」。他說明，兩人回家後，女友表現得十分正常，甚至主動親近，使他以為對方已不在意玉米濃湯一事。

沒想到原PO女友在隔天早上，突然再次提起此事並哭著提分手，害他忍不住開嗆「這件事不是結束了嗎？」結果對方因此哭得更加難過，甚至拿娃娃丟他。急著上班的原PO趕緊安撫，承諾晚上回家時會再買一杯補給她，不料對方突然爆氣「如果你出門，就分手」。最後，他選擇請假1小時哄好女友再去上班，無奈發文詢問「這件事真的很嚴重嗎？」

貼文底下，許多網友認為原PO女友太幼稚，「她愛玉米濃湯勝過你，分手結案」、「塊陶（快逃），要上班了還在吵，是心智年齡低下嗎？」、「跟你女朋友說要長大，不要都大人了還用吵鬧解決問題」、「隔天還繼續胡鬧，不讓你上班還恐嚇你，公主病很重，仁兄保重了，這種EQ低的，如果要一起生活一輩子，真的要慎重考慮一下」。

但也有網友持相反意見，強調原PO的行為太自私且不貼心，「你幹嘛把它全部喝完？她就想喝，補也沒用啊，因為你當下沒心，沒想到她」、「一直說要補然後都沒補 ，有心的話早就去買了」、「今天根本不是玉米湯的問題，重點是你沒想到對方，不在乎、沒愛、不體貼」、「因為付錢不是重點，重點是你把東西送別人就心甘情願，不要計較」。

Dcard

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