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男友常送飾品…她「1原因」不爽想分手 眾人傻眼：別踐踏心意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，還在念書的她被金錢壓力追著跑，每當男友送她一些比較昂貴的飾品當禮物時，她無法開心，甚至覺得生氣、想分手。圖片來源/ingimage
一名女網友抱怨，還在念書的她被金錢壓力追著跑，每當男友送她一些比較昂貴的飾品當禮物時，她無法開心，甚至覺得生氣、想分手。圖片來源/ingimage

一名女網友抱怨，還在念書的她被金錢壓力追著跑，每當男友送她一些比較昂貴的飾品當禮物時，她無法開心，甚至覺得生氣、想分手，心想若能把這些飾品換成食材該有多好。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，因為家境不好，所以半工半讀，得顧及學業、課業，加上金錢壓力，平常省吃儉用，被生活壓得喘不過氣。而大她兩歲的男友目前已出社會工作，常常送她1千～3千元不等的飾品，原PO卻完全開心不起來，甚至只覺得很憤怒、很挫折。

原PO表示，「好希望他送務實一點的禮物，比如麵條、火鍋料、快煮鍋這種生活用品，雖然費用低很多，但對我來說確實是更好的禮物，一方面解決我生活的煩惱，也讓我在時間很有限的時候，省去採買物資的時間，可以多爭取一點睡眠時間」，她知道男友錢要花在哪是他的自由，但自己真的好討厭這種不實用的禮物，不能轉送別人換成食材、不能賣掉繳學費，光是戴著就壓力好大、好有罪惡感。

她還表示，已經跟男友溝通非常多次卻無解，就算自己提分手對方也不肯，「用不到的禮物就是垃圾，給我垃圾為什麼我不能不開心！」她甚至覺得時間久了，自己承受不起這種感情。

對此，網友紛紛表示，「妳要不要乾脆帶他去大賣場，幫妳買生活用品？」、「所以妳要的是一個能夠資助妳生活的金主？不是男友？」、「那妳就不要交男友啊，我真的覺得妳男友超衰欸，妳確實承受不起這種愛」、「好好笑，每次收都不爽，然後每次都不分手，以後繼續收包包當禮物？」、「不要踐踏別人的心意，還覺得自己窮得理直氣壯」。

也有網友表示，能理解原PO的想法，收下禮物覺得欠人情，如果省下那些錢，買些日常用品或吃飯，何樂不為？為什麼收到精品就一定要感恩、開心，真的有人對那些東西無感，只是價值觀的不同而已。

Dcard 女友 分手

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