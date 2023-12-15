婆婆想要男女雙孫要求媳婦「再拚一胎女兒」 網酸：自己生

每對夫妻的生育計畫不同，日前有位女網友抱怨，婆婆想要有「一男一女」的孫子，於是大姑生了兩個女兒，被要求做試管嬰兒生男生，而她生了一胎男嬰，也被要求再生胎女生，讓她崩潰直呼「超討厭這種老人，要求別人跟她一樣生一男一女」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她婆婆剛好生了一男一女，所以看到大姑生了2個女兒，就要求繼續生，下一胎去做試管嬰兒生男孩，而她剛好生一胎是男生，沒多久婆婆又要求她「再生一個女兒」，讓她氣炸指出「自己剛好生了一男一女，就要求人家也要跟她一樣，超討厭這種老人」。

文章曝光後，網友們回應「妳乾脆請婆婆自己生幾個」、「如果婆婆花錢幫我養，生幾個都沒問題，現在重點是養不起」、「幹嘛要聽婆婆的話？生下來她會幫忙帶嗎？小孩養到大學畢業至少要1000萬，婆婆會幫忙負擔嗎？」

事後原PO回應「我老公也想要女兒，曾經有跟婆婆說請她自己生，婆婆就回應『別鬧了，我玩孫就好』」，讓許多人直呼「要硬起來面對，老公是自己選的，婆婆也是妳的婆婆，不是我們的」。