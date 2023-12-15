婆家怕浪費水不准用「洗衣機」 要求媳婦：冬天也自己手洗

現在很多電器可以節省做家事的時間，舉凡洗衣機、掃地機器人、洗碗機都是家事好幫手。不過日前有位媳婦抱怨，婆婆不准她使用洗衣機，認為會浪費水，因此要求她「要用手洗衣服」，但冬天衣服很厚，她把衣服帶到外面投幣洗衣機洗時，卻被婆婆大罵「不節儉」，讓她傷心到哭出來。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她婆婆要求不能用洗衣機，避免浪費水，要求衣服都要用手洗，洗衣機只能用脫水功能，但她指出「冬天衣服比較厚重，我洗到受不了，帶著衣服去外面投幣式洗衣、烘衣」。沒想到婆婆跟蹤她，突然跑進來罵她「背著一袋東西，跑進洗衣店洗衣服，非常不節儉」。

當時洗衣店有其他等衣服的顧客，讓原PO覺得十分難堪，傷心的哭出來，還有人安慰她，事後她回到家裡，看到公公坐在客廳，告訴她「有罵婆婆一頓了，以後洗衣機放心使用」，婆婆在一旁都不說話，公公則承諾「我是一家之主，我說了算」。

文章曝光後，引來許多留言「妳太單純了，婆婆的衣褲以後只要過水打濕再脫水就好，幹嘛累死自己！」、「都什麼年代了，還要皇帝下旨才能用」、「妳婆婆瘋了嗎？」、「真變態，不能用洗衣機，那幹嘛買洗衣機？衣服要手洗，那她幹嘛不自己洗！」、「洗衣機買來不用，是要當古董喔？」、「跟公婆有關的事，都讓老公處理就好啊」、「婆婆是頭腦有問題嗎？洗衣機不能洗衣服，那就請婆婆直接拿去溪邊洗」、「最好妳婆婆都是用手洗衣服啦！那買洗衣機幹嘛？下次她再刁難妳，麻煩妳大聲頂回去，又不是傭人幹嘛那麼委屈？」