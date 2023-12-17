如何成熟地離開？八招助走出分手後抑鬱 整裝再出發！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「走出情傷方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的分手後療傷方式。

陷入愛情時有多美好，分開時就有多令人難以承受。當與一段感情告別時，我們能做些什麼來幫助自我療傷，走出這段痛苦的情緒呢？不論是旅行還是與朋友聊聊天，都是能幫助我們整理情緒的好方法，我們本次便針對分手之後能夠做哪些事情來轉移注意力進行觀測，一起來看看還有哪些方法，能療癒分手後的心情吧！

旅行、運動分散注意力沖淡悲傷 朋友的溫暖陪伴幫助擺脫孤獨感

▲ 網友熱議TOP8走出情傷方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「走出情傷方式」相關話題的討論，可以發現「旅行」、「運動」等戶外行程十分受到網友熱議。

當陷入難過的情緒無法自拔時，許多人認為分散注意力是最有效率的辦法，如出門散心、運動等等，許多網友分享經驗道，「從旅行中找到自己，旅行中所看到的風景也是會治癒人心的」、「去運動累壞自己」，表示旅行、運動的過程能幫助放鬆心情、找回與自己獨處的方式，且「等你忙完再想到這件事真的就不會那麼有感，而且太累也會沒辦法想」，自然能很快的淡化難過的情緒。

而「心理治療」也是許多人分手後會關注的排解方式之一，如果真的陷入自己無法處理的情緒當中，心理諮商有助於更好地理解自己，透過深入的問題、專業詳盡的治療計劃，能夠在專業人士的帶領下克服困難與挑戰。

除了求助專業醫師外，「與朋友相聚」一起吃頓飯、談談心也是不錯的方式，像是有網友提到，自己失戀後就是因為有朋友的陪伴，才會「知道朋友們都在，那種感覺是無與倫比的美好，也讓我逐漸擺脫孤獨感」。

另外，「追劇」、「閱讀」、「聽音樂」等靜態活動，同樣獲得了許多討論。如「這（追劇）可以讓人完全沈浸在另一個故事中，並在自己有共鳴時，把悲傷的情緒好好的抒發並且隨著劇情好好的哭一場，漸漸的就會發現傷口似乎一點一點被修復了」、「透過閱讀的方式來沉澱思緒，也能提升自己的思想和視野」、「音樂可以放鬆治療情緒」等，透過劇情、文字、音樂發洩悲傷、治癒心靈，都是好辦法。也有不少人推薦「失戀就大口吃肉大口喝酒！」，藉由「大啖美食」刺激腦內啡、多巴胺分泌，可以讓自己心情愉快些。

失戀後難免會深陷低落的情緒，不過也別忘了多多善待、專注於自己，可以參考上述提及的療傷方式，或試著投資自己、發展興趣，趁這個時機重新整頓，讓痛苦成為成長的動能，也希望大家別在難過之處停留過久，繼續前行迎接新的生活與更好的未來吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「走出情傷方式」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/11/29，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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