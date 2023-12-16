老公跟人搞曖昧「結過婚我還是要你」 人妻氣公審反被要求道歉

婚姻之間禁不起背叛，有女網友發現她的老公與女性友人的訊息不尋常，女方提及「儘管你結過婚我還是會要你的」、「偶愛你」、「給你的抱抱」等，女網友不滿便將訊息截圖發網，卻被老公的女性友人要求公開道歉，老公也站在女方立場責罵她。有網友爆料，女方甚至還有傳胸部照片給該網友老公。

一名網友在匿名公社發文表示，她的老公跟女性友人的訊息令她不舒服，因此她將對話截圖貼上網路，詢問朋友的意見。

從截圖中可見，該網友的老公正向女性友人吐苦水，抱怨「遇到不是對的人」，女方回答他「沒事的，儘管你結過婚我還是會要你的」。男方告訴她，「一堆人又在靠腰我是不是Gay，有點受傷」，她回應「不管是不是偶都愛你」。男方抱怨婚姻，女方則說「結婚真的不要太衝動，我就說你二婚我也要，給你個抱抱」。

發文網友表示，她的老公主張兩人認識很久了，這樣的對話沒什麼，也沒有做出實質對不起她的事情，她將訊息貼上網引發女性友人不滿，要求公開道歉，連老公都相挺，讓她相當心寒。

有其他網友爆料「那渣女傳胸部照片給老公呢，雖然它有穿著衣服但是掀高高」。有人留言「不需要道歉，公審X男女就對了」、「建議放生」、「直接離婚成全他們」、「不正常，隨時都有可能上床」、「我就是這樣，然後直接離婚再見」、「男的都說不知道婚姻可以撐多久，明明是他們錯最大，還有臉叫妳道歉妳應該清醒了」。