婚前爸媽送房子 婚後婆婆一句話惹怒她：報警處理

不少家庭都有婆媳不和的狀況，若再加上房子居住問題，嫌隙可能就更大。一名人妻透露婚前爸媽送給她一間房子，沒想到結婚後婆婆竟然硬要搬進去住，甚至還說了一句讓她相當火大的話，讓這名人妻要求物業不准讓婆家人進去。

人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」寫道，這間房子是她結婚前爸媽送的，沒想到婚後婆婆對外放話說「那是我兒子的房子」，甚至還打算搬進去住。一開始原PO好言相勸表示這是自己的房子，不是先生買的，結果公婆竟然大言不慚地說「什麼妳的房子？連妳都是我家的媳婦，妳既然嫁過來了，身上一切當然應該是我們婆家的…就算是妳父母親出錢買給妳的，現在也應該變成夫家的」。

原PO聽了相當火大，不管怎麼勸說，對方就是聽不進去，讓她最後只好撂話警告會報警處理，「我的房子，不是你們想來就來，想走就走」。事後還請物業管理不要放閒雜人等進去，即使婆家的人怎麼罵，她也不在乎。

貼文引起留言一片撻伐聲，「還真敢講，沒出半毛錢，還敢講說結婚以後，什麼都是男方家的」、「這公婆也太厚臉皮了吧，硬要搶不是自己的東西」、「誇張的公婆」、「媳婦嫁過來後一切東西都是夫家的這種說法，原本我以為只會在對岸的劇本或小說上看到說」、「不要臉天下無敵嗎？」、「婚前財產跟妳老公無關，更與他家的任何人無干，真的是肖貪」、「婆婆臉皮太厚，妳以後日子難過」。

還有不少人想知道原PO老公的反應，「想知道老公有表示嗎？」、「妳老公呢，沒出聲嗎？」、「妳老公的態度呢？妳老公的態度會決定公婆怎麼對妳」、「看妳老公不出聲，就覺得以後就算在發生類似的事，他也不會挺妳，甚至還會怪妳」，對於鄉民的疑問，原PO也只是無奈地說老公「惦惦（閉嘴不說話的意思）」。