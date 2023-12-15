前夫過世她不滿孩子遺產分很少 網友批：太貪婪

婚姻不一定是美好的，一段不美好的婚姻也有可能造成之後的種種問題。日前一位女網友發文表示，前夫因病過世，他帶著二人的孩子前去靈堂弔唁，得知自己的兒子只能拿到少量的遺產，自己的媽媽更是沒有站在自己這邊，甚至被說不要太過分。

一名網友在「爆料公社」表示，自己的第一段婚姻並不美滿，談聘金時婆家只給36萬，也沒有幫忙付房子頭期款，原PO去月子中心也是自己來，所以當時和前夫要求孩子要跟她姓。之後因為無數的爭吵，他們便在孩子3歲時離婚，之後也都各自再次成家，彼此聯絡較少。

日前因前夫過世，原PO便帶著孩子去靈堂弔唁，卻被前夫現任太太告知，由於前夫創業的錢幾乎都是現任太太婚後拿出來的，所以跟著原PO姓的兒子只能拿到少量的遺產。原PO因而感到不滿，想要告上法庭，卻被自己的媽媽勸阻，「有拿就好不要太過份」。

其他網友看了之後卻一面倒指責她太貪婪，「笑死，妳憑什麼分遺產啊，現任也說是她拿的錢創業，妳幫忙到什麼」、「妳去告啊，孩子的爸爸最多也負責到3歲而已，妳們就離婚了。加上雙方又在婚，那是人家賺的，妳憑什麼給人家拿，假如今天換成是你呢？妳願意嗎？」、「你覺得前夫家沒付出什麼？那妳又付出什麼？現任開公司錢都她出較多，有本事妳也拿出相當的錢再說，天下沒白吃的午餐，想坐享其成是不是先好好想想妳當初如何斷絕孩子跟前夫家的關係」。

亦有網友提出法規與解決辦法，「繼承有所謂應繼分，那不是誰口頭分配算數的。還有改母姓也不影響遺產分配當然也包含債務。基本法律懂跟本不會被唬住。」、「喬不攏就按照法律走，沒問題。就特留分問題，那是權益，要拿要放棄是個人決定，如果這事件發生在身上，生父有億萬身家或是負債，還會想吃相難不難看嗎？合法權益取捨而已」、「即便明顯是死要錢，但幫小孩爭取也沒錯啊！法規就是規定現任先拿夫妻剩餘財產的一半，剩下的現任、所有小孩平分。除非是查不到的資產，只有少量現金，確實不合理也不合法」。