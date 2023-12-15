為何婚姻關係 在退休後變得可怕？10大心法解決夫妻相處問題

和有上班時不同，退休夫妻所要面臨的人生課題，有時候是許多婚姻關係從沒想過的挑戰。

婚姻，本來就是每個人，生命中或多或少都會經歷的大事，它代表兩個相愛的人攜手邁入人生的另一個階段，在彼此互相扶持、成長、鼓勵的過程中，成為家庭中溫暖依偎的避風港；但愛情不容易、婚姻更是挑戰，在相愛容易相處難的人生課題下，能否長相廝守，考驗著夫妻雙方的智慧。

許多邁入中年後的夫妻，勢必曾面臨退休後的生活問題，原本看似相安無事的兩人有著工作、職場當潤滑劑——彼此相處的時間雖不多，但也維持一種下班後穩定、幸福維繫的情感。

然而，在邁入退休生活後，夫妻開始朝夕相處，這時所產生的嫌隙，恐怕是許多人都意料之外的無奈。

畢竟，那個曾經在職場意氣風發的彼此，因為年齡關係被迫放棄一手打拚的江山和舞台，回歸家庭生活的兩人，沒了目標和動力，在家成天無所事事、碎念叨擾──為什麼婚姻關係在退休後如此可怕？

退休相處產生更大摩擦，離婚的也大有人在

這並不是一個簡單且表面的單純問題，而是非常嚴肅、牽涉到退休心理層面的障礙，退休的人們在這種轉變中掙扎的事實一次又一次地發生，人們也應該以認真的方式看待。

「像退休這樣的重大變化，會對夫妻的人際關係造成極大壓力，這種緊張關係有時候會導致離婚。」

臨床心理學家薩尼雅艾哈邁德（Saunia Ahmad）就說，「由於經濟關係，許多夫妻會一直等到退休後才彼此分居，或等到自家孩子長大以後，才獨自搬出去住。」

根據加拿大統計局的數據，50歲及以上的夫妻離婚率，從1991年到2006年間，上升了26％，此後，這一比率一直保持相當穩定，一直延續到現在，只有2020年時因為疫情關係而降低，因為當年的限制措施使離婚變得更加困難。

專家強調，在夫妻關係中，一旦一方或雙方都面臨退休，彼此花更多時間相處的結果，就是夫妻關係出現裂痕。畢竟，額外在一起的時間可以揭穿配偶的某一些生活特質，但這些特質往往因為互相忙於工作和照顧孩子而漸漸被忽視，問題都等到彼此相處時間增加後才浮現。

少了工作多了長時間相處，老夫老妻的裂痕會更加嚴重

薩尼雅艾哈邁德說，「但其實，退休可以讓人們有機會接受配偶的成長或改變，而不是糾結於負面的那一塊。」

儘管如此，她也警告，如果夫妻之間沒有正確傳達關於退休後的理想，彼此之間就可能會產生摩擦，例如一個人可能想要積極的環遊世界，但另一個人可能只想在家裡閱讀或種植花草園藝——有不少退休人員還需要很多時間，弄清楚日常的生活流程。

「在這個過程裡，彼此要互相協調和充滿耐心，並視這個為更深入瞭解彼此的機會，但有時夫妻之間會陷入消極的溝通模式，尤其是當他們不習慣長久相處，像是一方可能會放棄爭辯，另一方就想要當場解決所有問題。」

因為研究發現，任何重大的生活方式轉變，都需要一些時間來調整，許多老夫老妻在他們退休後的頭一兩年，會非常難平衡他們的關係。

提前做好退休規劃，能夠減少夫妻在相處上的巨大爭端

當人們沒有為退休後的日常生活做好充分的準備，所以當他們真正面臨退休時，他們根本不知道自己能夠做些什麼，專家表示，「提前規劃退休行為應該是每個人都要做足的功課，想好自己的興趣、避免在退休後頓失方向。」

事實上，退休的人在理想的狀態下，往往已經存夠了一定的錢，但很少有其它跟工作無關的基本技能，再加上甚少人能在退休規劃上做出指導，使得許多退休的人會在生活落差上產生嚴重劣勢──當這些缺陷被配偶質疑時，會引發更大的問題。

「精彩退休」（Retire Fabulously）機構創始人戴夫休斯（Dave Hughes）就提供了10點心法，幫助面臨退休的夫妻們，能找到解決問題的相處之道。

1、分享自我對退休生活的願景

當夫妻有同一個目標時，能夠讓彼此更同心協力在某些事情的默契。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

也許你期待著來場環遊世界的旅行，但你的另一半只想要在家中放鬆、做些自己有興趣的事，這時你們就可以相互討論出一個折衷的模式，找到彼此的平衡點，像是願意花多少時間含飴弄孫、以及是否想探索新的興趣或目標等。

當有同一個目標時，能夠讓彼此更同心協力在某些事情的默契，這也能避免許多無謂的爭端，想想彼此喜歡什麼、哪些能夠相互妥協，有意義的活動能夠減少緊張情緒、增加快樂時光。

2、夫妻討論彼此每天要花多少時間相處

每個人本來就有自己喜歡的興趣、也有各自嚮往的目標，因此在退休後，更應該維持著互相尊重的前提，而不是退休後把時間都花在和另一半一起度過，專家強調，真正享受一天24小時都溺在一起的夫妻，是非常少見的。

3、探討自己的角色和身份會產生什麼變化

退休後，你可能不會是主要養家活口的人，也無法再從工作中獲得巨大的成就感，每個人都會在人生的不同階段上，經歷與工作分離的不捨或感慨，且先退休的人，會先轉變為家庭主夫、家庭主婦的角色，當另一位退休時，角色會再次改變。

4、重新協調如何分配家務事

這是許多退休家庭常常面臨的問題，特別是男方是上班的人，而女方則是家庭主婦時。有些上班族退休以後，會覺得他已經退休了，所以不用再做任何工作，包含家事，但他沒有考慮到家庭主婦實際上永遠不會退休——如果配偶的某一方總是不願意做家事，或總是對另一半指指點點，這往往都不會有好的結局。

5、制定新的預算並共同監督財務狀況

退休後，由於固定收入的減少，有時候確實必須在某些狀況下更謹慎一些不必要的支出，夫妻可以一起討論如何調整彼此的消費習慣、如何運用退休金，當雙方都了解財務狀況、並對花錢的觀念一致時，金錢上的衝突就會減少。

6、追求自己的興趣，並維持各自的交友圈

專家表示，夫妻的一方不應該認為另一半應該融入自己的社交圈，更不應該覺得另一半一定要和自己的朋友相處才能維繫感情；但如果一直以來，你的朋友都是建立在職場關係上，在退休後可能會覺得特別孤單。

7、在家中建立可獨處的區域

退休後一起相處的時間很重要，但獨處的時間更重要。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

在退休後，如果家中能有一些彼此能獨處的時間，那對彼此的情感會有很大的幫助，獨處能減少彼此的衝突，更留下一些可以自我休息的空間。

8、夫妻一起參加社交活動

專家強調，夫妻退休後長時間待在家裡，可能會讓人感到抓狂，任何一個小動作，最終都有可能累積成重大的衝突，但往往只要換個環境、呼吸新鮮空氣，都可以避免這個問題——夫妻可以一起參加相關的社交課程，像是廚藝、茶道、插花等，不只可以認識新朋友，夫妻的感情也能更加和睦。

9、規劃夫妻一起的約會之夜

一般夫妻在工作時，一起約會的時間通常都有限，特別是有孩子時，人生的大部分時光也都會在孩子身上；退休後，因為大部分的時間都在一起，相處就會變得非常平常，進而認為一切都是理所當然，所以定期安排別具意義的約會、彼此都喜歡的活動，是很棒的事。

10、了解退休後的調整過渡期

專家表示，即便是最細心、充分準備的人，在退休後也會經歷一段長時間的情緒調整，普通人可能需要幾週或幾個月的時間才能適應新的生活方式，如果夫妻其中一方先退休，也能夠幫助對方來適應這個過程。

當生活的諸多面向同時發生變化時，退休會是一段充滿壓力的時期，夫妻應該透過開放的溝通，一起面臨正在改變的挑戰，創造彼此都能滿足的生活方式。

（本文出自2023.12.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）