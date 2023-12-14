她拒顧婆家阿嬤遭夫咆哮「自私自利」 網友全搖頭：孝順不要外包

照顧長輩需要投入大量精力與時間，對許多人而言是項挑戰。一名女網友透露，婆婆因為要出國一個禮拜，所以打電話請她幫忙照顧阿嬤（婆婆的親生母親），但考量自己要帶小孩，擔心分身乏術而拒絕。老公得知後，卻咆哮她「自私自利」，女網友氣炸直呼要婆婆自己處理，「諒解不諒解，都是他們母子之間的事情」。

一名女網友11日在「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，婆婆1月份要出國一周，所以詢問她能否幫忙看顧阿嬤（婆婆的親生母親）。但原PO指出，阿嬤都是婆婆在照顧，之前婆婆出國的時候，都會先將阿嬤安置在安養機構，而自己因為要顧小孩，隨時隨地都要注意安全，如果再顧一個高齡90多歲、失智的阿嬤，要準備食物、協助洗澡，實在沒辦法負荷，所以拒絕了婆婆。

原PO表示，老公得知後突然咆哮怒罵原PO自私自利，讓她感到無言，並解釋「我顧全天時！忙家事都需要幫手幫看幼童了！何況我一個人要看顧幼童（1歲5個月，正是調皮跑跳爬翻櫃子的年紀）又看顧老人，這會無法兼顧到位，我說出我的難處，總比危險再來怪我好吧！」

原PO提及，自己的老公還有2個姐姐及1個弟弟，他們都不知道婆婆需要人幫忙照顧阿嬤這件事情，因為婆婆只打給身為長子的老公。她感嘆，「好事就沒老公的份！需要幫忙就打電話給老公，我寧願回絕了，由婆婆自己處理！諒解不諒解都是他們母子之間的事情」。

貼文發出後，不少網友對婆家處理方式搖頭，直言「如果老公不爽，那就他顧啊！他一定也不願意吧？」、「妳老公那麼孝順，特休請下去顧啊」、「只出嘴說別人，自私自利！怎不從自己做起，在怎麼安排也排不到媳婦」、「叫他孝順不要外包啦！全身上下是只剩嘴能動」、「失智老人由專業人員照顧比較好，有突發狀況也能反應及時」、「千萬不要答應照顧阿嬤，叫婆婆自己花錢請專業人士照顧，妳老公如果跟妳翻臉，叫他自己回去照顧。照顧大人跟照顧小孩不一樣，責任很重要，阿嬤90幾歲了，別自己亂扛責任！」