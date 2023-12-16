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【聯副座談會預告】文學魔法大教室——聯合報文學大獎得主談諾貝爾文學獎得主

聯合報／ 聯副

陳育虹談：露伊絲‧葛綠珂（2020）

郭強生談：石黑一雄（2017）

駱以軍談：喬賽‧薩拉馬戈（1998）

鍾文音談：童妮．摩里森（1993）、艾莉絲‧孟若（2013）

主 持 人：宇文正

時間：今日15:00-17:30

地點：孫運璿科技‧人文紀念館地下一樓

多功能講堂

（台北市重慶南路二段6巷10號，捷運小南門站3號出口）

免費入場，歡迎文友踴躍參與！

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