「說好不婚不生」10年後全變卦 她怨閨蜜：說一套做一套

每個人都有不同的人生規劃，不過一名網友抱怨，自己和10年交情的好友說好不婚不生，沒想到30歲的時候有人已經變卦，讓她直呼，「真的受夠這些說一套做一套的人」。

一名網友以「說好的不婚不生呢？？」為題，13日於Dcard心情版上表示，10年前自己和一群好姊妹約定，都說好不婚不生，沒想到過了30歲，開始有人結婚了。原PO指出，那些朋友原本聲稱想過兩人世界，當頂客族開心逍遙，出國想走就走，結果現在FB、IG全部封面都換成小孩，幾乎很少出國了，就連相約喝下午茶，地點都選在親子餐廳。對此，原PO抱怨「誰要去啦」，還不滿朋友整天轉貼育兒文章，「什麼倒吃甘蔗、甜蜜的負擔，誰會倒吃甘蔗啦，硬的那邊切掉好嗎？真的受夠這些說一套做一套的人」。

貼文曝光後，有網友直言：「啊妳在氣什麼，剩妳一個人急了？」、「看到好姐妹幸福應該要開心吧！」、「妳無法發自內心祝福那些看似幸福的人，這是因為妳把人際關係當成是競爭」、「啊我說不用，妳就以為真的不用喔？」、「都什麼年紀了，還不知道社會走跳，嘴上說什麼聽聽就好，實際立場請以行動為準。畢竟未來不管妳人生如何，妳的姊妹只會覺得與我何干？」

但也有網友安慰：「想法本來就是會隨著時間改變的啊」、「換一群朋友吧，本來一堆理想的人裡面，就是會有一群被刷掉，啊妳朋友剛好是而已，不用因此懷疑自己的價值觀」、「朋友本來就是一個階段一個階段的，現在她們不適合妳了，妳也不適合她了，換一群朋友吧」、「友情是最難維持一輩子的，但是愛情可以昇華成親情，順利的話還能陪伴一輩子。她的老公、小孩對她來說已經是親人了，試問，妳會為了朋友把妳的親人擺後面嗎？試著從這個的角度理解其實就懂了」。