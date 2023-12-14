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婚後被迫搬進婆家…還要付2萬5房租 她苦嘆「女傭級待遇」

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題是不少人婚姻中的關卡。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
婆媳問題是不少人婚姻中的關卡。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

一名女網友表示，婆婆要求她跟老公婚後搬進去婆家住，不但要付2萬5的房租，原PO還必須負責料理三餐、包辦清潔工作，她忍無可忍向婆婆提出搬出去的要求，直呼家裡有大小姑可以做家事，想不到對方竟回：「那是我女兒，妳一個外人怎麼跟她們比」。貼文曝光後，也引發熱議。

原PO在臉書社團《毒菇九賤婆媳討論區》發文指出，婆婆要求他們夫妻倆婚後住婆家，付每個月2萬5的房租，然後只被分配到一間房間，衛浴還要跟全家人共用，如果在外面租，2萬元有三房、兩廳、兩衛浴不是問題。她續指，婆婆還要求她煮三餐給全家吃，菜要每天自己去傳統市場買，錢也要自己貼，吃完還要幫大家洗碗盤、刷鍋子、晾衣服，甚至幫忙收好、折好，再放到每個人房間門口，再來所有的清潔工作也幾乎是她包辦。

原PO認為，自己已經為這個家付出很多了，卻還要被婆婆嫌說她沒工作、沒收入，雖然老公已經給2萬5，但婆婆覺得那只是房租而已，還說「哪有媳婦都不幫忙賺錢的？只會吃閒飯」。原PO說，其實婆婆也常常要求他們夫妻付水電費、瓦斯費、雜七雜八的開支，老公月薪不錯接近6萬，但常常被搞到沒剩下多少錢。

這種日子過不到一年，原PO受不了要求搬走，老公也表示支持，但是婆婆不肯並說：「你們住家裡可以省房租，我有2萬5可以收，大家都有好處，搬出去還不是要花錢，不划算，而且你們搬走了，家事誰做？我好不容易當上婆婆，那些以前的辛苦當然要年輕的來接手」。

對此，原PO回應：「家裡有大小姑，她們都很大了，應該要求她們做，我沒有義務伺候婆家人」。沒想到婆婆竟說：「那是我女兒，妳一個外人怎麼跟她們比？」原PO也不是省油的燈，再回：「我也是父母親的心肝寶貝，只是因為跟妳兒子結婚，才變成這個家裡的媳婦，不代表我有義務當婆家免費傭人，叫妳一聲媽，是給老公面子，妳真以為我應該像伺候我媽一樣伺候妳嗎？」

最後在老公支持下，兩人成功搬出去，即便逢年過節也未再踏入婆家一步，「各位媳婦，看了我的分享，妳們知道要怎麼維護自己的權益了嗎？」原PO說，老公算是明理，一直以來都沒有為難她，兩人平靜安穩的過日子，她很慶幸挑了一個好隊友。

網友紛紛表示，「佩服你，如果是我幾天就受不了，而且要房租2萬5也太扯，又不是外人要什麼房租，當兒子搖錢樹，還有免費女傭可以用，真的誇張」、「妳很像我年輕時，在婆家像傭人，家事都是我的，其他的妯娌都不用做，做太累了，也常被婆婆嫌東嫌西，去年她在天上了，我就較自由了，但遺憾的是我也老了」、「超級不要臉」、「這個婆婆不能要了」、「其實是婆婆不想跟你們一起住」。但也有網友說，「很多細節沒有交代清楚，2萬5是老公給的，有本事自己也該出去工作，在人家屋簷下生活付出點是應該的」。

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