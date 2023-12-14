沒有聘金、婚後薪水全上繳婆婆 她一怒狠心：這婚不結了

結婚是人生中的一個重大決定，雙方家庭的價值觀也常常決定一則婚事成敗，日前有位「準新娘」發文表示，未來婆家提出一連串不合理的要求，另一半不但沒有幫忙講話，反而還幫腔作勢，面對這樣的不合理，準新娘也霸氣表示這婚不結了，並詢問網友是否贊同她的做法。

一名女網友在「爆料公社」表示，男友希望未來結婚時她們家不要拿聘金，如果父母不同意，那就先想辦法懷孕就能結婚了，更說嫁過來之後要好好孝順公婆，「他們養大我不容易，要回報養育之恩」。除此之外，婚後的薪水要全部上繳給婆婆分配，優先把夫家所有事情都做好，除非娘家父母親生重病或是過世才可以回去，不然要少回娘家。

男友還說，嫁進來後，因為房子她也有住，「要分擔開銷」， 生完小孩就趕緊去找工作，且一定要想辦法生個兒子，「不孝有三，無後為大」。面對一串的不合理，讓女網友看清眼前的這個人，表示這則婚事不用談了。

對此，網友也都表示贊同「妳的決定是正確的， 恭喜妳脫離苦海 」、「光一點薪水給媽媽管我就他媽的不會結婚了」、「幸好有在婚前看清！」、「還好妳沒昏頭」、「都幾歲的人了錢還在媽媽來媽媽去，連自己的東西都無法掌握將來自己的家怎掌握」、「不要為了結婚而委屈自己吧！現代人不結婚的很多，不生孩子的也很多，按照自己的想法走」、「一句話，不要嫁」。