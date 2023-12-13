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以前沒導航怎找路？千人掀回憶殺 點名「這1物」：痛苦而懷念的時代

女子前男友說沒錢交新女友要她還錢 網勸：不用理他

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分手後問，男女朋友交往期間贈與對方的禮物或金錢，分手後要歸還對方嗎？。示意圖／ingimage
女網友分手後問，男女朋友交往期間贈與對方的禮物或金錢，分手後要歸還對方嗎？。示意圖／ingimage

男女朋友交往期間贈與對方的禮物或金錢，分手後要歸還對方嗎？有一位女網友在「爆料公社」貼文表示，跟男友在一起4年期間，對方有拿錢主動貼補家用，總共約20萬元，但「分手後他說沒錢，要我給他錢」，原PO不知道是否需要歸還對方這些錢？

原PO指出，那時候景氣不好，單親負擔大，前男友主動說在一起就幫忙貼補，我們在一起4年，他幫忙貼補總共約20萬元左右。原PO表示自己雖然沒有給前男友金錢，但都會煮兩餐，而每年生日禮物的價值都破萬，表示我也有花錢在他身上。當初前男友說幫忙貼補家用時，沒說是用借的，他現在交新女友時，才來說「他要交女朋友都沒錢」。

網友們看完貼文後，多數人留言回應說不要還，「這男生有夠小氣，不用理他」、「還個屁，恭喜妳離開這個廢物」、「他有要的權利，沒證據的話，妳沒還的義務」，有人問說有無借據，「是簽借據了嗎？」、「才20萬，1個月才4千多，他20萬是寫借據還是轉帳證明啊」、「還個屁，他有種就叫他去告妳，量他也沒膽廢物一個」。

也有網友要他去跟新女友要錢，「誰理他啊！我男的，這種就封鎖了！要吵就吵到他新女友那」、「還三小，叫他去跟新女友哭窮就好，沒錢交甚麼女朋友」。

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