女發現老公「曾有同性戀情」煩惱該離婚嗎？ 網直言：誰沒有過去

如發現另一半曾談過同性戀情，你會裝不知道並繼續跟對方生活下去嗎？有一位女網友結婚6年，婚後也生養2位子女，無意間發現老公曾談過同性戀情，讓她感覺全改變，不僅害怕跟老公有身體上的接觸，更懷疑他是抱持何種心態來維持「好老公、好爸爸的形象，完全沒露出破綻」，讓原PO更難決定的是，該不該跟他坦白，然後提離婚？

原po在「爆料公社」貼文說，一次去婆家整理老公的書房時，無意間發現他是同性戀者，因為看到他跟一位男生的親密照和情書。原po表示，跟老公結婚快6年，婚後也生了2個小孩。回想起婆婆曾說過老公很單純，沒交過女友，而原po是他的初戀。知道他是同性戀者後，感覺真的變得很奇怪。原po一直猶豫不決，到底是應該跟他坦白然後離婚嗎？還是有其他方法解決。

貼文po出後，網友們紛紛留言回應說，「有病的是妳吧！誰沒有過去」、「如果他愛妳就好囉，是妳自己過不去吧！妳自己才有問題，直接離婚算了」、「如果沒有感情，那就不要講那麼多廢話，一律離婚，小孩看要跟誰而已」，有人建議說，「妳可以坦白，確定他是不是裝的，悶在心裡解決不了問題，搞不好是妳自己誤會妳老公！」、「如果還有感情，那也只是換個身份而已，從老公變成男閨蜜，生活一切照舊」、「妳比較可怕，用這理由拋棄妳老公，性向不是他決定的，也許他以前是，但後來回正了」。

有人指正說，「這世界不是只有異性戀跟同性戀，還有雙性戀，甚至還有無性戀（對性無感），妳應該遇到的是雙性戀老公罷了！」、「男生雙性戀很多啊！有什麼好噁心的」、「妳老公應該是雙性戀，畢竟他能接受男人也能接受女人，同性戀應該是完全不能接受女人的」。