LINE聊一半去洗澡！對方回「1句話」讓她好感全無：男生都這樣？

在曖昧關係中，對方做出什麼行為，或講出什麼話，會讓你立刻冷掉呢？近日有一名女網友在臉書分享，指出自己最近對一個男生有點好感，但某次聊天時透露自己要去洗澡了，對方卻回「1句話」，讓她頓時好感全無。貼文曝光後，也引起廣大網友熱烈討論。

這名女網友在臉書匿名公社以「男生都喜歡這樣講話嗎？」為題，指出最近認識一個男生，本來覺得有點好感，當朋友正常用LINE聊天。某次聊天的過程中，告知對方「要去洗澡了，等等回你」，不料對方卻回「那我準備好偷窺了」，當下瞬間好感全無，覺得一點都不好笑以外，還顯得非常沒禮貌。

貼文曝光後，也引來網友回應「下流當幽默」、「實測10個有7個會這樣說」、「我懂那種感覺，剛認識才聊幾句就以為很熟了一樣，很隨便又不尊重女生」、「很不紳士，我看水準也就那樣而已，相信自己的直覺」、「聽起來就很噁心耶…肖想看妳肉體的意思」、「自以為有趣的撩妹」、「真的！看到這句，完全就是⋯⋯無感，只覺得亂槍打鳥」。

不過也有網友持相反意見，認為「必要跟對方說洗澡嗎」、「沒事跟人家說洗澡幹嘛，不會說有外送來了等等再聊」、「洗澡有畫面，所以他已經在幻想了，貌似已經聞到沐浴乳的香味」、「你是一個正經一千的人」、「就是想要進一步的試探，沒想到踢到鐵板」、「只是差在你對他有沒有興趣，若有他講啥你都會很開心，若沒有他講啥都是騷擾！」、「一句不適當的玩笑就好感全無，妳的好感也很廉價」。