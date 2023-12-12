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作家分享女性保護自我尊嚴靠1方法 網友一致贊同

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友覺得保持尊嚴比較好的方式是「自己有賺錢的能力，不要跟人拿錢」，也就是經濟要獨立自主。示意圖。圖片來源/ingimage
女網友覺得保持尊嚴比較好的方式是「自己有賺錢的能力，不要跟人拿錢」，也就是經濟要獨立自主。示意圖。圖片來源/ingimage

保護自己尊嚴的方法其實有很多種，但哪一種比較恰當？作家黃大米在臉書發文表示，覺得比較好的方式是「自己有賺錢的能力，不要跟人拿錢」，也就是經濟要獨立自主。

黃大米在文中表訴，當妳要跟父母、老公或是其他人拿錢時，就得跟他們解釋與交代原因，很有可能被否定，導致一毛錢都拿不到。黃大米說，「保護自己尊嚴最好的方法，是有自己賺錢的能力。」她還表示，只有自己有賺錢能力，才能想幹嘛就幹嘛，以及當別人問妳要幹嘛時，就可以理直氣壯回說：「我又沒拿你的錢，你不用管，我想幹嘛就幹嘛。」

網友們對黃大米的這種看法，一致表達贊同，「靠自己很重要」、「靠自己永遠最實在」、「同感！要經濟獨立，活著才有尊嚴」、「不卑不亢的底氣來自我能靠自己！好喜歡這句話」、「忍不住要給大米很多讚！」、「就是要這麼帥」；還有網友說「妳要是我的女兒，會很高興『自立自強好樣』」、「我媽曾經告戒我，女孩子就算結婚也要有自己的經濟能力。她說：『永遠要讓自己手心向下』」。

但也有人不以為然地說，「我無所謂，願意給我錢，我可以做牛做馬。我現在上班也是在做牛做馬，有差嗎？」、「我公婆要錢可是從來都理所當然不用理由」。

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