男友不吃辣卻執意點辣麵 事後1誇張行為讓她想分手

發生什麼事會讓妳想跟男友分手？有一位女網友在Dcard 發文表示很想跟男友分手。原因是有一次跟男友去麵店吃麵，男友聽信隔壁桌客人建議點了某款拉麵，卻因太辣，轉而去向那位客人要求付麵錢，原po除了當場跟對方道歉外，事後也在想是否要跟這樣的男友分手。

原po表示，自已跟男友去一間麵店吃麵，每道麵食看起來都很好吃的樣子，所以他們討論半天，恰巧聽到隔壁桌也在討論，有一個人推薦「地獄極辣麵」，說「其實根本不辣，整間店這個最好吃」，於是男友執意要點「地獄極辣麵」，但他完全不吃辣，雖然原po極力勸阻，男友還是點了。麵來了之後，男友吃一口整個被辣到吃不下去，他就一直碎碎念說「被隔壁騙了，要叫隔壁的付錢」，原po以為男友只是開玩笑，結果去上廁所回來後，「男友居然真的站在隔桌頭髮很挫的人旁邊跟他要錢」，原po整個傻眼。直到她把男友拉走，整場鬧劇才結束。

事後，男友一直說自己是被騙才那麼生氣，而且堅持那些「詐騙集團」付錢，原po不免自問，「我跟他吵這個根本是小題大作，真的是我的問題嗎？」

網友們看完發文後，有人留言回應說，「妳問題蠻大的，怎麼會選這種人當男友」、「為什麼要跟腦殘的人交往？」，有很多網友質疑原PO男友說，「他是不是有點精神上的問題」、「妳男友的精神狀況還好嗎？」

有人開玩笑說「妳男友說矬也就算了，妳還跟他道歉，那不就承認他是真的矬嗎，求心理陰影面積」，有人酸說，「這場景有趣到我好想在現場直接觀看」、「哈哈，拜託不要分，我還想聽更多奇葩事」、「到底為什麼這些奇形怪狀的都交得到女朋友啊！」、「這種人都有女友，世界真的不公平」、「妳當初看上他哪裡（無惡意，真的想知道）」、「哇！妳男友是怎麼活到現在的，刷新我的三觀」。